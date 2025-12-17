Tên lửa đẩy thương mại đầu tiên của Hàn Quốc dự kiến phóng vào rạng sáng ngày 20/12

Photo : YONHAP News

Sau hai lần trì hoãn, hãng Innospace sẽ phóng tên lửa đẩy vũ trụ HANBIT-Nano vào 3 giờ 45 phút sáng ngày 20/12 giờ Hàn Quốc (3 giờ 45 phút chiều ngày 19/12 theo giờ địa phương) tại Trung tâm vũ trụ Alcantara ở Brazil.Nhiệm vụ lần này mang tên "Spaceward", với mục tiêu đưa 5 vệ tinh cỡ nhỏ của Brazil và Ấn Độ lên quỹ đạo ở độ cao 300 km, cùng 3 thiết bị thí nghiệm không tách rời lên vũ trụ. Tổng khối lượng tải trọng là 18 kg.Trước đó, HANBIT-Nano dự kiến được phóng vào ngày 22/11 tháng trước nhưng kế hoạch phóng đã bị lùi sang ngày 17/12 sau khi phát hiện tín hiệu bất thường ở thiết bị hàng không điện tử. Theo kế hoạch điều chỉnh, vào sáng ngày 15/12, tên lửa được đưa lên bệ phóng nhưng trong quá trình thực hiện các thủ tục vận hành trước khi phóng, đội ngũ kỹ thuật lại phát hiện bất thường ở thiết bị làm mát của hệ thống cấp chất oxy hóa tầng một. Innospace nhận định có thể khắc phục bằng việc thay thế linh kiện nên đã quyết định lùi lịch phóng thêm hai ngày. Sau đó, công ty đã hoàn tất việc thay thế một số bộ phận của thiết bị làm mát ngay trên bệ phóng vào ngày 17/12.Trước thềm vụ phóng, đoàn đại biểu Bộ Khoa học và công nghệ hàng không vũ trụ Brazil, Không quân và Cơ quan Vũ trụ Brazil, Đại sứ Hàn Quốc tại Brazil Choi Young-han đã tới thăm bãi phóng.Vào lúc 10 giờ sáng ngày 18/12, một ngày trước khi phóng, Innospace đã tiến hành kiểm tra thiết bị hàng không điện tử, trạng thái vận hành của van, cảm biến, bộ truyền động, cũng như nạp khí áp suất cao.Vào sáng ngày 19/12, tức ngày phóng theo giờ địa phương, công ty sẽ phối hợp với Không quân Brazil để rà soát tổng thể điều kiện thời tiết và mức độ sẵn sàng về mặt kỹ thuật. Sau khi được phê duyệt phóng, tên lửa HANBIT-Nano sẽ bắt đầu nạp nhiên liệu đẩy và bước vào quy trình đếm ngược. 54 giây sau khi phóng, tên lửa sẽ vượt qua tốc độ âm thanh, tiếp đó là tách tầng một sau 2 phút 30 giây, và tách nắp bảo vệ sau 2 phút 59 giây. Sau 7 phút 33 giây, tất cả vệ tinh và thiết bị mang theo sẽ được phóng tách khỏi tên lửa.Thông qua nhiệm vụ này, Innospace sẽ trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc đưa vệ tinh của khách hàng vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.HANBIT-Nano là tên lửa đẩy vũ trụ hai tầng, dài 21,8 m, đường kính 1,4 m, có khả năng đưa tải trọng 90 kg vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500 km. Khối lượng của tên lửa khi cất cánh là 18,8 tấn; tầng một được trang bị một động cơ lai (hybrid) lực đẩy 25 tấn, tầng hai sử dụng một động cơ tên lửa methane lỏng lực đẩy 3 tấn. Innospace sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình phóng trên YouTube.