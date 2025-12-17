Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào ngày 18/12, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giao lưu và hợp tác giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước về quan hệ cơ bản giữa Hàn Quốc và Nhật Bản (gọi tắt là Hiệp ước Hàn-Nhật) có hiệu lực. Hiệp ước cơ bản Hàn-Nhật được hai nước ký kết vào ngày 22/6/1965, chính thức có hiệu lực vào ngày 18/12 cùng năm.Thủ tướng Takaichi khẳng định trong suốt 60 năm qua, Tokyo và Seoul đã tích lũy nhiều hoạt động giao lưu và hợp tác. Đặc biệt, hoạt động giao lưu giữa người dân hai nước đang góp phần củng cố mối quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa hai bên. Trong bối cảnh môi trường chiến lược hiện nay ngày càng khắc nghiệt, việc Nhật Bản và Hàn Quốc phối hợp để giải quyết các vấn đề của khu vực và cộng đồng quốc tế là rất quan trọng. Bà Takaichi bày tỏ kỳ vọng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được tăng cường thông qua “ngoại giao con thoi” giữa lãnh đạo hai nước.Bên cạnh đó, Thủ tướng Nhật Bản cũng đề cập đến cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhân dịp Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 10 và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại Nam Phi vào tháng 11 vừa qua. Hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục phát triển quan hệ song phương theo hướng ổn định và hướng tới tương lai, dựa trên cơ sở nền tảng quan hệ Hàn-Nhật được xây dựng kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao.Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản hiện đang điều chỉnh phương án tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật vào khoảng ngày 13-14/1 năm tới tại tỉnh Nara, quê hương của Thủ tướng Takaichi.