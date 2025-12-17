Lãnh đạo Bắc Triều Tiên liên tiếp dự lễ hoàn công các nhà máy địa phương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/11 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un một ngày trước đã đến dự lễ hoàn công nhà máy công nghiệp địa phương tại huyện Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae, được xây dựng theo chính sách "Phát triển địa phương 20x10" của nước này. Hoạt động này của ông Kim diễn ra chỉ sau ba ngày kể từ chuyến dự lễ hoàn công trước đó. Tại đây, Chủ tịch Kim đã cắt băng khánh thành và thị sát các cơ sở bên trong nhà máy.Ông Kim nhấn mạnh khi Bình Nhưỡng giương cao ngọn cờ tự lực tự cường, kiên quyết khai mở con đường phát triển và thịnh vượng theo cách riêng, dũng cảm phấn đấu thì không có lý tưởng nào là không thể đạt được, cũng như bày tỏ niềm tin miền Bắc nhất định có thể xây dựng được thiên đường xã hội chủ nghĩa trên mặt đất.Chủ tịch Kim cũng khẳng định việc xây dựng vững chắc nền tảng phát triển địa phương, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của người dân các địa phương một cách đột phá, biến tất cả các thành phố và huyện trên cả nước thành những khu vực tự cung tự cấp và sung túc chính là tâm nguyện của đảng và là mục tiêu cơ bản của chính sách phát triển địa phương.Lãnh đạo miền Bắc còn nếm thử tương đậu nành và nước tương được sản xuất tại nhà máy thực phẩm, đồng thời quan sát quy trình sản xuất bia. Ông Kim cho rằng hương vị và chất lượng sản phẩm là kết tinh từ sự tận tụy và tay nghề của người sản xuất, đồng thời chỉ thị chuẩn hóa toàn bộ quy trình từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến khi xuất xưởng, xây dựng bản hướng dẫn và thúc đẩy cạnh tranh tích cực về sản phẩm và chất lượng giữa các nhà máy công nghiệp địa phương trên toàn quốc.Mặt khác, Thủ tướng miền Bắc Pak Thae-song trong cùng ngày đã tham dự lễ hoàn công nhà máy công nghiệp địa phương tại huyện Bukchang, tỉnh Nam Pyongan. Trưởng ban tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Ju Chang-il đã đến dự lễ hoàn công nhà máy công nghiệp tại huyện Janggang, tỉnh Jagang. Cố vấn phụ trách chính sách kinh tế đảng Lao động O Su-yong thì tham dự lễ hoàn công tại huyện Chorwon, tỉnh Kangwon.Gần đây, Bình Nhưỡng đang liên tiếp tổ chức các lễ hoàn công nhà máy công nghiệp địa phương trên khắp cả nước nhằm tạo ra thành quả cụ thể của "Chính sách phát triển địa phương 20x10", vốn hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. Chủ tịch Kim ngày 15/11 cũng đã cùng Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae tham dự lễ hoàn công nhà máy và cơ sở dịch vụ tổng hợp được xây dựng tại huyện Kangdong ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng.