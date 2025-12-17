Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac cho biết Seoul và Washington đã nhất trí ý kiến về việc lập một thỏa thuận riêng để đặt ra ngoại lệ đối với Điều 91 Luật năng lượng nguyên tử Mỹ, tạo cơ sở để Hàn Quốc có thể triển khai đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.Trả lời phóng viên trên đường về nước sau khi kết thúc lịch trình thăm Mỹ vào ngày 18/12 (giờ địa phương), Chánh Văn phòng Wi Sung-lac cho biết nhân chuyến thăm lần này, hai bên đã đạt được tiến triển trong việc thực thi các biện pháp tiếp theo sau Hội nghị thượng đỉnh song phương. Phía Mỹ thể hiện quyết tâm cao trong việc triển khai các biện pháp này.Liên quan đến nội dung nhất trí về việc Hàn Quốc được phép làm giàu uranium cho mục đích dân sự và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, quan chức hai nước đã trao đổi một cách tích cực về các biện pháp tiếp theo, điều chỉnh quy định liên quan. Ông tin tưởng hai bên sẽ đạt được những tiến triển khác trong quá trình tham vấn cấp chuyên viên thời gian tới.Điều 91 của Luật năng lượng nguyên tử Mỹ quy định cấm chuyển giao công nghệ, vật liệu hạt nhân liên quan đến động cơ hạt nhân cho nước ngoài. Để "lách" rào cản này, Australia đã ký thỏa thuận riêng với Washington để được Mỹ và Anh hỗ trợ đóng tàu ngầm hạt nhân.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Wi cho biết đã trao đổi với phía Mỹ nhiều vấn đề liên quan tới Bắc Triều Tiên; đồng thời thảo luận về tình hình bán đảo Hàn Quốc với Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc. Ngoài ra, ông Wi chia sẻ thêm rằng không có bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với phái đoàn đại diện của Bắc Triều Tiên trong chuyến thăm vừa rồi.