Sân bay quốc tế Gimhae vượt mốc 10 triệu lượt du khách quốc tế

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Busan ngày 19/12 cho biết, tính đến cùng ngày, lượng hành khách quốc tế tại Sân bay quốc tế Gimhae đã vượt 10 triệu lượt.Đây là mức cao nhất kể từ khi sân bay Gimhae mở cửa năm 1976, vượt qua kỷ lục gần nhất là 9,87 triệu lượt hành khách quốc tế vào năm 2018, đồng thời cũng là lần đầu tiên một sân bay địa phương tại Hàn Quốc đạt mốc này. Nhân dịp này, tổng công ty sân bay Hàn Quốc sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào sáng cùng ngày tại nhà ga mở rộng ga quốc tế của sân bay này.Hiện nay số chuyến bay quốc tế mỗi tuần tại sân bay quốc tế Gimhae đạt 1.546 chuyến tới 42 thành phố, tăng khoảng 118% so với 1.306 chuyến tới 41 thành phố vào cuối năm 2018. Thành phố Busan giải thích điều này cho thấy nhu cầu hành khách quốc tế và số chuyến bay đã hoàn toàn phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19.Busan hiện đang vận chuyển khoảng 67.000 lượt hành khách mỗi năm thông qua đường bay Busan-Bali được khai thác từ ngày 30/10/2024, một tuyến bay tầm trung và dài. Trong năm nay, lần đầu tiên một sân bay địa phương đã mở hai đường bay thẳng tầm trung và dài hạn tới Trung Á bao gồm Busan-Tashkent và Busan-Almaty.Liên quan đến việc tăng cường nhân lực hải quan xuất nhập cảnh, kiểm dịch và thuế quan (CIQ) cho khu nhập cảnh mới tại nhà ga quốc tế mở rộng của Sân bay Gimhae, trong năm nay, thành phố đã 5 lần kiến nghị Bộ Hành chính và an toàn, khoảng 10 lần làm việc với các văn phòng nghị sĩ địa phương, qua đó thống nhất tăng thêm 14 nhân sự của Cơ quan Hải quan và 7 nhân sự của Bộ Tư pháp từ năm 2026.Bên cạnh đó, cơ quan về CIQ cũng đã linh hoạt điều chỉnh thời gian vận hành sảnh nhập cảnh hiện tại, qua đó đưa sảnh xuất cảnh số 2 mới xây dựng vào hoạt động sớm từ ngày 12/12.