Photo : YONHAP News

Phát biểu trong một buổi diễn thuyết tại phiên họp chung của Ủy ban điều hành và Ủy ban thường trực Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ vào ngày 18/12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young nhận định tháng 4/2026 có thể trở thành thời điểm mở ra không gian đối thoại và giao lưu liên Triều, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thăm Trung Quốc vào năm tới.Ông Chung nhấn mạnh Hàn Quốc và Trung Quốc cần đảm nhiệm vai trò trung gian và thúc đẩy. Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2026 là cơ hội lịch sử và hiếm có, cần huy động tổng thể vai trò của Hàn Quốc, Trung Quốc cũng như các nước liên quan như Nhật Bản và Nga.Bên cạnh đó, Bộ trưởng Chung cũng cho biết đang theo dõi sát Đại hội đảng lần thứ 9 của Bắc Triều Tiên, dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026. Seoul phải có các biện pháp chủ động nhằm ngăn chặn việc Bình Nhưỡng đưa đường lối hai quốc gia thù địch vào Hiến pháp hoặc điều lệ đảng.Liên quan đến khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma mà Bắc Triều Tiên mở cửa vào mùa hè năm nay, ông Chung nhận định Bình Nhưỡng có thể đã tính đến khả năng đón khách du lịch từ phía Nam sang, ông đồng thời cho rằng việc cho phép du lịch cá nhân của kiều bào ở nước ngoài có thể mở đường cho cải thiện quan hệ liên Triều.Trong trường hợp Bắc Triều Tiên chấp thuận, du khách Trung Quốc đến Seoul có thể di chuyển qua thành phố Sokcho (tỉnh Gangwon) của Hàn Quốc để tới thành phố Wonsan (tỉnh Kangwon) của Bắc Triều Tiên. Động thái này được xem là miền Bắc đang hướng tới việc thu hút số lượng lớn khách du lịch Trung Quốc, qua đó thúc đẩy hoạt động du lịch.Bên cạnh đó, ông Chung cũng chỉ trích việc Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kiểm soát việc ra vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) với mục đích phi quân sự, điều này là không phù hợp với tâm lý người dân. Ông cũng tái khẳng định ủng hộ dự luật "Luật về việc sử dụng hòa bình DMZ" (gọi tắt là "Luật DMZ") do chính giới Hàn Quốc đang xúc tiến, có nội dung trao quyền cho Chính phủ Hàn Quốc quản lý việc ra vào DMZ với mục đích hòa bình và phi quân sự. Ông cho biết sẽ trao đổi với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc để mở lại đoạn đường dài 5,8 km thuộc “Con đường Hòa bình” nằm trong khu vực DMZ đã bị đóng từ tháng 4/2024.Khi được hỏi về những bất đồng giữa hai bộ hữu quan về ngoại giao và an ninh liên quan đến vai trò chủ trì trong chính sách đối với miền Bắc, Bộ trưởng Chung trả lời rằng Luật tổ chức Chính phủ đã quy định rõ chức năng của Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất, mọi việc được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.