Photo : YONHAP News

Công ty phân tích chuỗi khối (blockchain) Chainalysis (Mỹ) ngày 18/12 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo có nội dung tin tặc Bắc Triều Tiên đã đánh cắp khoảng 2 tỷ USD tiền ảo trong năm 2025.Theo báo cáo, tổng giá trị tiền ảo bị đánh cắp trên toàn cầu trong năm nay là 3,4 tỷ USD. Trong đó, số tiền tin tặc Bắc Triều Tiên đánh cắp chiếm tới 59% tổng thiệt hại, và chiếm 76% trong số các vụ xâm nhập dịch vụ, không bao gồm xâm phạm ví cá nhân. Lượng tiền ảo bị phía Bắc đánh cắp tăng 51% so với năm ngoái, cho thấy nước này đã trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh tiền ảo toàn cầu.Báo cáo ước tính tổng số tiền ảo bị Bình Nhưỡng đánh cắp cho đến thời điểm hiện tại lên tới 6,75 USD. Vụ đánh cắp lớn nhất mà phía Bắc thực hiện trong năm nay là vụ tấn công của nhóm nhóm tin tặc Lazarus, đánh cắp khoảng 1,5 tỷ USD tiền ảo từ sàn giao dịch tiền ảo Bybit. Mặc dù số vụ đánh cắp do Bắc Triều Tiên thực hiện trong năm nay ít hơn so với các năm trước, nhưng báo cáo phân tích rằng quy mô thiệt hại trên mỗi vụ lại lớn hơn, do các thủ đoạn như cài cắm nhân lực công nghệ thông tin (IT) vào các công ty cung cấp dịch vụ tiền ảo để giành quyền truy cập hệ thống.Công ty trên đánh giá rằng các nhóm tin tặc liên kết với Bắc Triều Tiên không chỉ tuyển dụng trực tiếp nhân viên công nghệ thông tin mà còn giả mạo các nhà tuyển dụng từ các công ty Web3 và trí tuệ nhân tạo (AI) nổi tiếng để tiến hành “phỏng vấn kỹ thuật” nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm từ các công ty hiện tại của nạn nhân, chẳng hạn như thông tin đăng nhập, mã nguồn và quyền truy cập.Mặt khác, báo cáo nhận định Bình Nhưỡng đã chia nhỏ phần lớn số tiền ảo đánh cắp thành các khoản dưới 500.000 USD để chuyển đi với mục đích rửa tiền. Đặc biệt, nước này sử dụng các dịch vụ chuyển tiền và bảo lãnh thanh toán bằng tiếng Trung để rửa tiền. Quá trình rửa tiền đối với số tiền ảo bị đánh cắp có thể hoàn tất chỉ trong khoảng 45 ngày.Giám đốc tình báo an ninh quốc gia Mỹ Andrew Fierman tại Chainalysis nhận định việc đánh cắp tiền ảo đã trở thành một hoạt động tạo nguồn tài chính cho Bình Nhưỡng. Nguồn tiền thu được từ các vụ đánh cắp sẽ góp phần củng cố chế độ và các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của Bắc Triều Tiên.