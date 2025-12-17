Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thảo luận với 7 tập đoàn lớn về đối phó với tỷ giá

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh tỷ giá won-USD đang tiến sát mốc 1.500 won đổi 1 USD, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 18/12 đã triệu tập lãnh đạo 7 tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, SK và Ô tô Hyundai để rà soát đối sách liên quan.Tại buổi gặp, Chánh Văn phòng Chính sách, Văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom đã lắng nghe lãnh đạo các doanh nghiệp trình bày về những khó khăn khi xuất khẩu, tình hình đổi ngoại tệ cũng như kế hoạch đầu tư ra nước ngoài trong năm 2026.Chính phủ nhận định cần có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu lớn đổi đô-la Mỹ sang đồng won, thay vì tiếp tục nắm giữ. Được biết, Chính phủ đang xem xét phương án ưu đãi cho doanh nghiệp nào tích cực đổi đồng đô-la Mỹ sang won, như ưu đãi về thuế.Trước một số ý kiến cho rằng Chính phủ đang phản ứng thụ động trước vấn đề tỷ giá, một quan chức trong Văn phòng Tổng thống giải thích Chính phủ buộc phải thận trọng để đảm bảo không phát đi tín hiệu sai lệch tới thị trường, cũng như đang theo dõi sát sao tình hình tỷ giá, phân tích và thảo luận chặt chẽ với các ban ngành hữu quan về xu hướng tỷ giá.