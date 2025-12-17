Binh lính Bắc Triều Tiên 10 lần xâm phạm ranh giới quân sự liên Triều trong tháng 11

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu của Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc trình lên văn phòng nghị sĩ Kang Dae-sik (đảng Sức mạnh quốc dân) ngày 19/12, từ tháng 3 năm nay cho tới hiện tại, quân đội Bắc Triều Tiên đã tổng cộng 16 lần xâm phạm đường ranh giới quân sự liên Triều (MDL).Các vụ xâm phạm MDL của binh lính miền Bắc tập trung chủ yếu trong tháng 11 vừa qua. Trong vòng từ ngày 4-23/11 đã có tổng cộng 10 vụ vi phạm, tức trung bình hai ngày lại xảy ra một vụ. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giải thích điều này là do quân đội miền Bắc triển khai các hoạt động khai hoang gần khu vực ranh giới quân sự liên Triều trong tháng 11.Quân đội đã thực hiện các biện pháp đối phó như phát loa và bắn cảnh cáo, và trong tất cả các trường hợp, binh sĩ Bắc Triều Tiên đều đã rút lui trở lại phía Bắc đường ranh giới quân sự.Kể từ sau khi quân đội miền Bắc mở rộng hoạt động lắp hàng rào thép gai và chôn mìn trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) vào đầu năm ngoái, số vụ xâm phạm MDL của binh sĩ nước này có chiều hướng gia tăng.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 17/11 đã đề xuất với miền Bắc về việc tổ chức hội đàm quân sự nhằm thiết lập đường tiêu chuẩn MDL nhưng nước này vẫn chưa phản hồi. Kể từ sau đó cho tới nay đã có thêm 4 vụ vi phạm.