Tổng thống Lee Jae Myung:

Photo : YONHAP News

Trong ngày 19/12, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục nghe Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất báo cáo tình hình công tác năm 2025.Tại buổi báo cáo của Bộ Thống nhất, ông Lee chỉ ra rằng nếu như trước đây, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên chỉ "giả là kẻ thù", thì giờ đây dường như đã trở thành kẻ thù thực sự của nhau.Tổng thống nhắc lại việc Bắc Triều Tiên tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch, Hàn Quốc là kẻ thù không đội trời chung. Gần đây, nước này còn bố trí hàng rào thép gai ba lớp và tường chắn tập trung tại khu vực ranh giới quân sự liên Triều. Có vẻ như miền Bắc đang lo sợ miền Nam sẽ tiến công lên phía Bắc, thậm chí là cho xe tăng vượt qua biên giới nên mới thực hiện các biện pháp như vậy.Ông Lee nhấn mạnh hành động thù địch của miền Bắc xuất phát từ chính sách "lấy cứng rắn đáp trả cứng rắn" của Chính phủ tiền nhiệm. Do vậy, Chính phủ đương nhiệm sẽ nỗ lực hết sức để giảm nhẹ bầu không khí thù địch giữa hai miền Nam-Bắc, đưa quan hệ liên Triều trở lại đúng quỹ đạo. Tuy nhiên, ông Lee cũng lưu ý rằng hiện Bắc Triều Tiên đang từ chối mọi nỗ lực tiếp xúc của Hàn Quốc, nên vẫn cần tới sự kiên nhẫn, qua đó kêu gọi vai trò của Bộ Thống nhất.Trong buổi báo cáo của Bộ Ngoại giao, ông Lee chỉ ra rằng vai trò của ngoại giao đang ngày càng trở nên quan trọng trong giai đoạn trật tự quốc tế biến đổi nhanh chóng, đề nghị Bộ Ngoại giao phải phát huy hơn nữa vai trò cầu nối trong lĩnh vực kinh tế.Cùng ngày, Tổng thống Lee cũng nghe báo cáo công tác từ Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát tối cao, Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) và Ủy ban giao dịch công bằng. Trong phần báo cáo công tác của FSC, Tổng thống chỉ đạo phải siết chặt kiểm soát các hành vi thao túng giá cổ phiếu, đồng thời bổ sung nhân lực cho nhóm ứng phó liên ngành với hành vi này.