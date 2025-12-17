Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên năm thứ 21

Photo : YONHAP News

Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 18/12 (giờ địa phương) đã mở phiên họp toàn thể tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thông qua nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên do 61 nước thành viên đồng đề xuất với sự nhất trí toàn diện. Nghị quyết tập trung làm rõ tình trạng nhân quyền nghiêm trọng tại miền Bắc, kêu gọi các biện pháp nhằm cải thiện nhân quyền ở quốc gia này.Từ năm 2005, hàng năm Đại hội đồng Liên hợp quốc đều thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên, năm nay là năm thứ 21. Nhìn chung, dự thảo năm nay tiếp tục duy trì đường lối tương tự so với nghị quyết năm trước.Nghị quyết bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng nhân quyền nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên, văn hóa miễn trừ trách nhiệm tràn lan, cũng như sự thiếu vắng trách nhiệm giải trình đối với các hành vi xâm phạm và lạm dụng nhân quyền. Văn hóa miễn trừ trách nhiệm tràn lan ám chỉ tình trạng những cá nhân phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm và lạm dụng nhân quyền vẫn không bị xử lý, và việc bỏ qua các hành vi này đã trở thành một thông lệ phổ biến tại miền Bắc.Nghị quyết lên án chính quyền miền Bắc dốc nguồn lực quốc gia vào chi tiêu quốc phòng và các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo trái phép một cách quá mức thay vì đảm bảo phúc lợi cho người dân. Nghị quyết cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại, trong đó có đối thoại liên Triều, khuyến khích những nỗ lực về mặt ngoại giao. Ngoài ra, nội dung kêu gọi Bắc Triều Tiên tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên các tổ chức nhân đạo quốc tế quay trở lại, cũng như hối thúc các nước thành viên và tổ chức Liên hợp quốc hỗ trợ hơn nữa cho các hoạt động dân sự nhằm cải thiện tình trạng nhân quyền tại miền Bắc cũng được bổ sung.Dự thảo nghị quyết lần này cũng hoan nghênh báo cáo toàn diện của Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc trong đó cập nhật về tình hình nhân quyền tại miền Bắc kể từ sau năm 2014; kêu gọi Bắc Triều Tiên và các nước thành viên thực thi nội dung khuyến nghị trong báo cáo.Bắc Triều Tiên luôn kịch liệt phản đối nghị quyết nhân quyền của Liên hợp quốc. Năm ngoái, nước này ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn Bộ Ngoại giao, chỉ trích nghị quyết là "trò chơi" mà Mỹ và các thế lực tay sai thao túng, hành vi khiêu khích chính trị nghiêm trọng, xâm phạm sự tôn nghiêm và chủ quyền quốc gia của nước này.