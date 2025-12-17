Seoul đề nghị Mexico giảm thiểu tác động tới doanh nghiệp Hàn Quốc khi nâng thuế

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc cho biết Thứ trưởng phụ trách thương mại Park Jung-sung ngày 19/12 đã có cuộc gặp với Đại sứ Mexico tại Hàn Quốc Carlos Penafiel Soto, thảo luận các vấn đề thương mại song phương trong đó có biện pháp tăng thuế nhập khẩu của Mexico, dự kiến có hiệu lực từ tháng 1 năm sau.Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Park chỉ ra rằng trong dự thảo tăng thuế nhập khẩu được Quốc hội Mexico thông qua ngày 10/12 vừa qua đã phản ánh một phần ý kiến mà phía Hàn Quốc đề xuất, song vẫn còn những nội dung cần được bổ sung thêm. Ông Park đề nghị Mexico có các biện pháp giảm thiểu tác động đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong quá trình thực thi chính sách thuế quan của nước này.Trước đó, ngay sau khi dự luật tăng thuế của Mexico được thông qua, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp với giới doanh nghiệp do Thứ trưởng Park chủ trì, nhằm rà soát tác động và thảo luận các biện pháp ứng phó.Tại buổi làm việc trên, Thứ trưởng Park nhấn mạnh trong thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đóng góp cho nền kinh tế Mexico thông qua các hoạt động đầu tư. Ônh Park đề nghị Chính phủ Mexico đặc biệt quan tâm để biện pháp tăng thuế lần này không ảnh hưởng đến đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc cũng như thương mại song phương trong tương lai. Ông cũng đề nghị Chính phủ Mexico tích cực hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn mà các doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải khi hoạt động tại nước này.Bên cạnh đó, Thứ trưởng Park đề xuất hai bên sớm nối lại đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm thiết lập môi trường thương mại và đầu tư ổn định giữa hai nước, tăng cường hợp tác trong các ngành công nghiệp công nghệ cao. Hàn Quốc và Mexico đã ký Hiệp định bảo hộ đầu tư, một khung cơ bản, vào năm 2000 và tiến hành các cuộc tham vấn liên quan đến FTA từ khoảng năm 2006, song hiện các cuộc thảo luận này đang rơi vào bế tắc.