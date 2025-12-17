Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật xử phạt nặng hành vi đưa tin sai sự thật

Photo : YONHAP News

Ủy ban Pháp chế và tư pháp thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 18/12 đã thông qua dự thảo sửa đổi Luật về thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông và bảo hộ thông tin.Điểm cốt lõi của dự thảo sửa đổi là quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt. Theo dự luật, nếu YouTuber hoặc cơ quan báo chí có quy mô nhất định trở lên phát tán thông tin bất hợp pháp, sai sự thật hoặc thao túng thông tin, gây thiệt hại cho người khác thì sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường tối đa gấp 5 lần thiệt hại thực tế. Dự luật cũng cho phép các chính trị gia, công chức và tập đoàn lớn được quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.Chính giới đã bất đồng ý kiến ngay từ quá trình thẩm định dự luật tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân phản đối, cho rằng dự luật sẽ làm suy giảm quyền tự do biểu đạt quy định trong Hiến pháp, hạn chế chức năng giám sát quyền lực của báo chí. Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành thì cho rằng đây là quy định tối thiểu để khôi phục niềm tin của người dân với truyền thông.Cuối cùng, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành với ưu thế về số ghế nghị sĩ đã tiến hành thông qua dự luật tại Ủy ban Pháp chế và tư pháp, bất chấp các nghị sĩ của đảng Sức mạnh quốc dân rời khỏi cuộc họp không tham gia biểu quyết.Đảng Dân chủ đồng hành dự kiến sẽ trình tiếp dự thảo sửa đổi lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 22/12, tiến hành biểu quyết vào ngày 23/12 sau khi kết thúc phiên tranh luận không giới hạn theo yêu cầu của đảng Sức mạnh quốc dân.