Quy mô thương mại Trung-Triều đạt mức cao nhất sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Trang NK News của Mỹ chuyên đưa tin về Bắc Triều Tiên ngày 18/12 (giờ địa phương) đã viện dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết tổng kim ngạch thương mại giữa Bắc Triều Tiên và Trung Quốc trong tháng 11 vừa qua đạt 281 triệu USD. Đây là mức cao nhất trong vòng 6 năm kể từ mức 287 triệu USD vào tháng 10/2019.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc trong tháng trước đạt 37,1 triệu USD. Còn kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc của miền Bắc trong tháng 11 lên tới 244 triệu USD.Kim ngạch thương mại Trung-Triều vào tháng 9 trước đó từng ghi nhận ở mức 271 triệu USD, thời điểm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm Bắc Kinh. Tuy nhiên, quy mô thương mại song phương đã giảm xuống còn 227 triệu USD trong tháng 10.Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết Bắc Kinh trong vài tháng gần đây đã xuất khẩu sang Bình Nhưỡng nhiều loại máy móc, bao gồm thiết bị y tế và máy nông nghiệp.Các phương tiện giao thông bị cấm giao dịch theo nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cũng được ghi nhận là đã xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên. NK News cho biết xe ô tô cũ tại Trung Quốc thuộc diện bị tịch thu do không trả được các khoản vay thế chấp đang được xuất khẩu sang Bắc Triều Tiên. Một số doanh nghiệp Trung Quốc gần đây cũng được cho là đang tìm cách bán các vật tư liên quan đến chế tạo máy bay không người lái cho miền Bắc.