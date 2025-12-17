SK Telecom bị yêu cầu bồi thường 100.000 won cho mỗi khách hàng

Photo : YONHAP News

Liên quan đến vụ hãng viễn thông SK Telecom (SKT) bị tin tặc tấn công xảy ra hồi tháng 4, Ủy ban Hòa giải tranh chấp người tiêu dùng Hàn Quốc đã đưa ra quyết định yêu cầu SKT bồi thường khoảng 100.000 won (67 USD) cho mỗi khách hàng thông qua hình thức giảm cước viễn thông và điểm thưởng.Trong số khoảng 23 triệu khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng, có 58 người đã nộp đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp tập thể lên cơ quan chức năng vào tháng 5 vừa qua, đòi phía SKT bồi thường thiệt hại và các biện pháp ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự.Ủy ban Hòa giải tranh chấp người tiêu dùng cho rằng có đủ căn cứ xác nhận thiệt hại đối với người tiêu dùng, kết luận SKT phải chịu trách nhiệm bồi thường. Ủy ban cho biết, nếu SK Telecom chấp nhận quyết định trên, các thủ tục sẽ được tiến hành để áp dụng mức bồi thường cho toàn bộ khách hàng bị thiệt hại, với tổng quy mô bồi thường ước tính lên tới 2,3 nghìn tỷ won (1,56 tỷ USD).Phía SKT cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng nội dung của phương án điều chỉnh trước khi đưa ra quyết định có chấp nhận hay không.Trong khi đó, người dùng của hãng Coupang cũng đã nộp đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp tập thể liên quan đến vụ rò rỉ thông tin cá nhân của công ty này lên Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng vào ngày 2/12 vừa qua.