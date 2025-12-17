Cảnh sát Hàn Quốc phối hợp với Campuchia giải cứu một công dân bị giam giữ trái phép

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngày 21/12 cho biết nhóm chuyên trách Hàn Quốc tại Campuchia đã phối hợp với cảnh sát địa phương và giải cứu được một công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái phép trong một khu tổ hợp tội phạm lừa đảo ở Campuchia, gần biên giới với Việt Nam vào ngày 18/12. Ngoài ra, 26 công dân Hàn Quốc khác có mặt tại khu vực này cũng đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ.Cảnh sát Hàn Quốc ngày 2/12 đã nhận được khai báo mất tích và xác nhận được rằng nạn nhân bị giam giữ trái phép tại Campuchia. Ngay sau đó, 4 sĩ quan cảnh sát thuộc nhóm chuyên trách đã được cử đến hiện trường. Lực lượng này đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Campuchia tiến hành điều tra về quy mô khu tổ hợp tội phạm, bố trí cảnh vệ và xem xét các tuyến đường tẩu thoát dự kiến, từ đó lập ra kế hoạch chi tiết. Hơn 40 sĩ quan cảnh sát Campuchia vào ngày 18/12 đã phong tỏa toàn bộ khu vực bên ngoài tòa nhà, tiến hành giải cứu nạn nhân và bắt giữ 26 công dân Hàn Quốc khác có mặt tại hiện trường.Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang xúc tiến thủ tục dẫn độ những người bị bắt về nước, cũng như điều tra làm rõ quá trình các công dân Hàn Quốc này sang Campuchia và khả năng liên quan đến các hành vi phạm tội.Chiến dịch giải cứu và bắt giam quy mô lớn lần này là chiến dịch hợp tác chung thứ ba giữa cảnh sát Hàn Quốc và Campuchia kể từ khi nhóm chuyên trách được thành lập. Tính cả chiến dịch này, cảnh sát trong tháng 12 đã giải cứu được hai công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái phép tại Campuchia và bắt giữ 92 nghi phạm liên quan đến tội phạm có tổ chức bao gồm lừa đảo.Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 21/12 cho biết Hàn quốc đã giải cứu an toàn công dân Hàn Quốc bị giam giữ trái phép trong khu tổ hợp tội phạm lừa đảo, đồng thời bắt giữ được nhiều thành viên của tổ chức tội phạm quốc tế. Tổng thống Lee cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các sĩ quan cảnh sát đã hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện nguy hiểm và khắc nghiệt tại một đất nước xa lạ.Ông Lee nhấn mạnh Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước để nhổ tận gốc tội phạm có tổ chức quốc tế như lừa đảo trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại. Seoul sẽ làm tất cả mọi thứ từ truy vết, điều tra, bắt giữ cho đến dẫn độ tội phạm về nước.