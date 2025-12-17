Cổ đông công ty mẹ Coupang tại Mỹ đâm đơn kiện tập thể

Photo : YONHAP News

Trong vụ rò rỉ hơn 30 triệu dữ liệu cá nhân khách hàng, công ty Coupang bị cho là không công bố thông tin liên quan đúng thời hạn khiến các nhà đầu tư chịu thiệt hại. Trên cơ sở đó, các cổ đông của hãng đã đệ đơn tập thể lên Tòa án Mỹ để yêu cầu bồi thường thiệt hại.Các cổ đông của công ty mẹ của Coupang tại Mỹ đã đệ đơn kiện tập thể lên Tòa án liên bang khu vực Bắc California, Mỹ. Bị đơn trong vụ kiện này là pháp nhân Coupang, Giám đốc điều hành Kim Bom-suk và Giám đốc tài chính của công ty.Luật sư phía nguyên đơn cho rằng vụ rò rỉ thông tin cá nhân của Coupang có quy mô lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc, vậy nhưng Coupang lại không chịu công bố thông tin liên quan, khiến các nhà đầu tư gánh chịu thiệt hại.Theo đơn kiện, mặc dù 33,7 triệu thông tin cá nhân của khách hàng bị rò rỉ nhưng Coupang đã không thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin với cơ quan chứng khoán trong vòng 4 ngày làm việc, mà phải gần một tháng sau mới công bố sự việc. Giá cổ phiếu Coupang đã giảm khoảng 18%, từ mức 28,16 USD một ngày trước khi thông báo sự cố xuống quanh mốc 23 USD gần đây.Mặt khác, Coupang khẳng định các dữ liệu bị rò rỉ không thuộc diện phải báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC). Tuy nhiên, sau khi cân nhắc đếntình hình vụ việc đang thu hút nhiều sự quan tâm, công ty đã quyết định báo cáo.Mọi cổ đông mua cổ phiếu của công ty mẹ Coupang tại Mỹ trong khoảng thời gian từ ngày 6/8-16/12 năm nay đều có thể tham gia vụ kiện, do đó số lượng nguyên đơn nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng.Bên cạnh vụ kiện tập thể của cổ đông theo luật chứng khoán, nhiều hãng luật trong và ngoài nước được cho là cũng đang chuẩn bị các vụ kiện tập thể khác nhằm yêu cầu bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt đối với Coupang.