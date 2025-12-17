Quốc hội Hàn Quốc mở phiên điều trần 40 ngày về thảm họa máy bay Jeju Air

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc đã đạt được đồng thuận về việc tổ chức phiên điều trần vụ thảm họa máy bay Jeju Air, xảy ra tại sân bay quốc tế Muan (tỉnh Nam Jeolla) ngày 29/12 năm ngoái.Ủy ban điều tra đặc biệt tại Quốc hội ngày 22/12 đã thông qua kế hoạch phiên điều trần nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa máy bay Jeju Air và hỗ trợ khắc phục thiệt hại cho gia quyến. Kế hoạch này dự kiến sẽ được thông qua lần cuối tại phiên họp toàn thể của Quốc hội vào cùng ngày. Thời hạn điều trần được ấn định từ ngày 22/12 tới ngày 30/1 năm sau, tổng cộng là 40 ngày.Các cơ quan tham gia phiên điều trần bao gồm Ủy ban điều tra tai nạn hàng không và đường sắt, Bộ Địa chính và giao thông, Văn phòng điều phối Nhà nước, Bộ Hành chính và an toàn, Cơ quan Cảnh sát quốc gia, Tổng công ty hàng không Hàn quốc (KAC).Sau khi tiếp nhận báo cáo từ các cơ quan hữu quan, Ủy ban điều tra đặc biệt sẽ yêu cầu tài liệu bằng văn bản, tiến hành các buổi chất vấn với nhân chứng và người có liên quan. Chủ tịch Ủy ban, nghị sĩ Lee Yang-soo (đảng đối lập Sức mạnh quốc dân), nhấn mạnh mục tiêu của Ủy ban là làm rõ sự thật về nguyên nhân và toàn bộ quá trình xảy ra thảm họa, truy cứu trách nhiệm rõ ràng, giải tỏa nghi ngờ trong dư luận, lập đối sách phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự.Các nghị sĩ của đảng cầm quyền và đối lập đều khẳng định sẽ hợp tác trong quá trình điều trần tại Quốc hội, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc và quy trình điều trần, thảo luận một cách cân bằng, có trách nhiệm và hợp tác, không phân biệt đảng phái.Vào ngày 29/12/2024, một máy bay mang số hiệu 7C2216 của hãng Jeju Air khởi hành từ sân bay Suvarnabhumi, Bangkok, Thái Lan đã gặp nạn khi cố hạ cánh xuống đường băng của sân bay quốc tế Muan. Máy bay đã gặp sự cố với càng đáp, phải hạ cánh bằng bụng, sau đó va chạm mạnh với bức tường bê tông ở phía cuối đường băng và bốc cháy. Khi đó, máy bay chở tổng cộng 181 người gồm 175 hành khách và 6 phi hành đoàn. Thảm họa đã cướp đi mạng sống của 179 người, chỉ có hai tiếp viên hàng không được cứu hộ thành công.