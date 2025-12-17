Tàu hàng của Nga bị kiểm tra tại Thụy Điển

Photo : YONHAP News

Đài truyền hình công cộng STV (Thụy Điển) ngày 21/12 (giờ địa phương) đưa tin giới chức nước này đã tiến hành khám xét một con tàu thuộc sở hữu của công ty vận tải biển M Leasing LLC (Nga), vốn được cho là có liên quan đến các giao dịch vũ khí bất hợp pháp giữa Bắc Triều Tiên và Nga trong quá khứ.M Leasing LLC là doanh nghiệp nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên quan đến Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng được đưa vào danh sách các tổ chức bị trừng phạt của Chính phủ Hàn Quốc công bố vào tháng 6/2024.Con tàu nói trên mang tên Adler, vào rạng sáng ngày 20/12 khi đang di chuyển theo hướng Bắc dọc theo eo biển giữa Đan Mạch và Thụy Điển trên vùng biển Baltic đã phát tín hiệu cầu cứu tới chính quyền Thụy Điển do gặp phải sự cố về động cơ.Sau đó, tàu Adler đã được đưa về cảng Hoganas, thuộc miền nam Thụy Điển để tiến hành khám xét. Các nhân viên hải quan nước này đã lên tàu để tiến hành kiểm tra bên trong. Tham gia kiểm tra còn có sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ bờ biển, lực lượng đặc nhiệm cảnh sát và cơ quan an ninh Thụy Điển.Truyền thông Ukraine cho biết các tàu liên quan đến M Leasing LLC trong quá khứ từng vận chuyển đạn dược có nguồn gốc từ Bắc Triều Tiên. Số đạn này sau đó được Nga sử dụng trong cuộc chiến tại Ukraine.Tuy nhiên, cơ quan kiểm sát của Thụy Điển tiếp nhận vụ việc vào tối muộn ngày 21/12 đã đưa ra quyết định sẽ không mở cuộc điều tra sơ bộ đối với tàu Adler liên quan đến nghi vấn vi phạm lệnh trừng phạt, cho phép con tàu rời cảng.Bộ trưởng Phòng vệ dân sự Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin cho biết cuộc kiểm tra lần này được tiến hành với sự hợp tác của các thuyền viên, đồng thời khẳng định Chính phủ đang duy trì liên lạc chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý các thủ tục cần thiết.Theo đánh giá của STV, vụ việc này là một phần trong các hoạt động quy mô lớn nhằm đối phó với việc vận chuyển vũ khí bất hợp pháp của Nga tại Liên minh châu Âu. Điều này cũng cho thấy chính quyền Thụy Điển đang tăng cường cảnh giác trước các hoạt động phi pháp trên biển.