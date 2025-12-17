Kim ngạch xuất khẩu ô tô 11 tháng đầu năm 2025 của Hàn Quốc lập kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 21/12 công bố xuất khẩu ô tô tháng 11 đạt 6,411 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao thứ hai trong các tháng 11 từ trước đến nay.Kim ngạch xuất khẩu ô tô lũy kế tính đến hết tháng 11/2025 đạt 66,039 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất ghi nhận trong lịch sử. Với đà tăng này, tổng kim ngạch xuất khẩu ô tô cả năm 2025 được dự báo có thể vượt kỷ lục trước đó vào năm 2023 (70,9 tỷ USD) để thiết lập mức kỷ lục mới.Xét theo khu vực, xuất khẩu trong tháng 11 ghi nhận mức tăng đồng đều tại tất cả các thị trường. Tuy nhiên, nếu tính theo số liệu xuất khẩu ô tô lũy kế đến hết tháng 11, xuất khẩu sang Mỹ, thị trường từng chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch, lại sụt giảm do tác động thuế quan mà Washington đang áp dụng đối với mặt hàng ô tô. Cụ thể, xuất khẩu ô tô sang Mỹ đến hết tháng 11 đạt 27,489 tỷ USD, giảm 14,2% so với cùng kỳ năm trước.Ngược lại, trong cùng kỳ, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 19,7%, đạt 8,817 tỷ USD. Xuất khẩu sang châu Á đạt 7,377 tỷ USD, tăng 38,3%, qua đó bù đắp phần sụt giảm tại thị trường Mỹ.Về thị trường trong nước, doanh số bán ô tô trong tháng 11 đạt 146.241 chiếc, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe sản xuất trong nước đạt 115.360 chiếc, giảm 5,2%; xe nhập khẩu đạt 30.881 chiếc, tăng 18,2%.Ở doanh số nội địa, các dòng xe thân thiện với môi trường đạt 70.820 chiếc, chiếm 48,4% lượng xe bán ra trong tháng 11. Cụ thể, xe hybrid (xe lai chạy bằng cả xăng và điện) đạt 51.094 chiếc, xe điện đạt 18.166 xe và xe plug-in hybrid (xe hybrid có cắm sạc điện bên ngoài) đạt 988 chiếc.Đáng chú ý, doanh số xe điện trong nước ghi nhận đà tăng tích cực, đạt 207.119 chiếc, tăng 52,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay.Sản lượng ô tô trong nước trong tháng vừa qua đạt 354.243 chiếc, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng ô tô lũy kế đến hết tháng 11 năm nay đạt 3.739.675 chiếc, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.