Sự kiện theo dõi ông già Noel lần đầu tiên mở rộng ra ngoài Mỹ

Photo : YONHAP News

Hãng tin AP (Mỹ) ngày 19/12 (giờ địa phương) đưa tin nhân dịp lễ Giáng sinh, Bộ chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) năm nay lần đầu tiên triển khai chức năng kết nối cuộc gọi tham gia sự kiện "Theo dõi ông già Noel" thông qua trang web trực tuyến, dành cho người dân sinh sống ngoài nước Mỹ.NORAD là tổ chức quân sự do Mỹ và Canada cùng phối hợp vận hành nhằm bảo vệ không phận Bắc Mỹ. Hằng năm vào đêm Giáng sinh, NORAD tổ chức sự kiện phát sóng trực tiếp vị trí hiện tại của ông già Noel thông qua điện thoại. Sự kiện này được NORAD khởi xướng từ năm 1955 và đến nay đã được duy trì suốt 70 năm.Trước đây, chủ yếu người dân khu vực Bắc Mỹ có thể gọi đến đường dây nóng "Theo dõi ông già Noel" với số điện thoại của Mỹ (1-877-446-6723) để hỏi vị trí hiện tại của ông già Noel. Tuy nhiên, từ năm nay, người dân tại Hàn Quốc cũng có thể thực hiện cuộc gọi này thông qua trang web trực tuyến của NORAD.Trang web theo dõi ông già Noel hiện đang cung cấp dịch vụ bằng 9 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Hàn. Thông qua trang web, người dùng tại Hàn Quốc có thể theo dõi lộ trình di chuyển của ông già Noel trên bản đồ và qua hình ảnh động bằng giao diện tiếng Hàn mà không cần dịch.Sự kiện theo dõi ông già Noel của NORAD trong đêm Giáng sinh năm 2024 đã thu hút sự quan tâm lớn, với khoảng 380.000 cuộc gọi được ghi nhận.