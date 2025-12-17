Hàn Quốc bí mật tiếp xúc với Nga về vấn đề Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một nguồn thạo tin ngoại giao ngày 21/12 cho biết một quan chức ngoại giao Hàn Quốc gần đây đã bí mật đến thăm Matxcơva (Nga) và gặp gỡ kín các quan chức phụ trách vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên của Nga, bao gồm Đại sứ lưu động Oleg Burmistrov thuộc Bộ Ngoại giao Nga.Đây là cuộc gặp giữa các quan chức ngoại giao của hai nước sau khoảng ba tháng kể từ Hội nghị Ngoại trưởng Hàn-Nga bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Mối quan hệ giữa Seoul và Matxcơva đang dần bị xa cách, trong khi đó mối quan hệ Nga-Triều lại trở nên thân thiết khi miền Bắc điều quân hỗ trợ Nga trong chiến tranh với Ukraine. Trong bối cảnh việc đình chiến được đưa ra thảo luận, Chính phủ Hàn Quốc đang chuẩn bị cho những biến động trong tình hình trên bán đảo Hàn Quốc và mở ra không gian ngoại giao mới sau khi chiến tranh Nga-Ukraine chấm dứt.Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun trong buổi báo cáo công tác ngày 19/12 cho biết đã trình bày lên Tổng thống Lee Jae Myung quan điểm rằng các cuộc đàm phán nhằm kết thúc chiến tranh Nga-Ukraine vẫn đang tiếp diễn, và Hàn Quốc cần chuẩn bị trong trường hợp chiến tranh kết thúc.Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định tăng cường liên kết với các nước xung quanh để chính thức hóa tiến trình chung sống hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc vào năm tới. Trong đó, Nga có thể đóng vai trò tạo ảnh hưởng đến Bắc Triều Tiên, nước đang từ chối đối thoại. Vì vậy, việc khôi phục quan hệ Hàn-Nga vốn đã nguội lạnh trong thời gian qua là điều cần thiết.Trong cuộc tiếp xúc ngoại giao này, Hàn Quốc được cho là có thể đã đưa vấn đề Bắc Triều Tiên, một mối quan tâm chung của hai nước ra thảo luận, đồng thời đề nghị Nga đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc và nối lại đối thoại liên Triều.Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận thông tin này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 21/12 (giờ địa phương) đã tuyên bố rằng những người phản đối hợp tác giữa Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chia rẽ và tạo sự nghi ngờ giữa hai nước. Matxcơva không hề tiến hành bất kỳ cuộc tham vấn nào với Seoul. Quan chức này còn nhấn mạnh lập trường của Nga trong hợp tác với Bắc Triều Tiên là nhất quán và nguyên tắc, khẳng định Matxcơva sẽ không quên sự viện trợ của Bình Nhưỡng đối với chiến dịch quân sự ở Ukraine.