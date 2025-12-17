Chủ tịch Bắc Triều Tiên tiếp tục dự lễ khánh thành các nhà máy địa phương

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/12 đưa tin cho biết Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ khánh thành và tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất nhà máy tại thành phố Sinpo, tỉnh Nam Hamgyong được xây dựng theo "Chính sách phát triển địa phương 20x10" của nước này. Trước đó, vào ngày 18/12, ông Kim cũng đã cắt băng khánh thành một nhà máy khác tại huyện Jangyon, tỉnh Nam Hwanghae.Mặc dù truyền thông Bắc Triều Tiên không nhắc đến nhưng qua những bức ảnh từ lễ khánh thành, có thể thấy Đệ nhất phu nhân Ri Sol-ju và con gái Kim Ju-ae cũng có mặt cùng lãnh đạo miền Bắc. Đây là lần thứ hai bà Ri cùng con gái xuất hiện công khai sau lễ khánh thành nhà máy tại huyện Kangdong ở ngoại ô thủ đô Bình Nhưỡng hôm 15/12 vừa qua.Trong bức ảnh, con gái ông Kim mặc áo khoác đen đi cùng cha kiểm tra cơ sở sản xuất và thử sản phẩm. Tuy nhiên, Kim Ju-ae chủ yếu xuất hiện phía sau cha, khác hẳn so với lần trước khi cô bé đã đi trước ông Kim. Sự xuất hiện của Kim Ju-ae trong các bức ảnh lần này cũng ít hơn, trong khi bà Ri Sol-ju hầu như không xuất hiện.Lãnh đạo miền Bắc đã bày tỏ sự hài lòng khi kiểm tra các sản phẩm của nhà máy. Ông cho rằng thành phố Sinpo hiện nay đã có tiềm năng đáng tin cậy và động lực vững chắc để phát triển độc lập, đồng thời khẳng định khu vực phường Pungo thuộc thành phố đã trở thành trung tâm phát triển kinh tế của khu vực và là căn cứ vững chắc để nâng cao đời sống người dân.Bình Nhưỡng bắt đầu triển khai "Chính sách phát triển địa phương 20x10" từ năm 2024 nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa thành thị và nông thôn. Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ xây dựng 20 nhà máy hiện đại tại các thành phố và huyện, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và văn hóa cơ bản của người dân trong vòng 10 năm.Vào cuối năm nay, các lễ khánh thành nhà máy sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp cả Bắc Triều Tiên nhằm phô trương thành tựu của lãnh đạo. Kết quả của chính sách phát triển địa phương sẽ được đưa ra làm thành tích chính tại Đại hội đảng lần thứ 9 dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026.