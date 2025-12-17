Xuất khẩu tháng 12/2025 của Hàn Quốc tăng hơn 6%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) ngày 22/12 cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 12 này đạt 43 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất từ trước đến nay trong cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày làm việc đạt 2,61 tỷ USD, tăng 3,6%. Số ngày làm việc trong khoảng thời gian này là 16,5 ngày, nhiều hơn 0,5 ngày so với năm ngoái.Tính từ tháng 1 đến ngày 20/12 năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt 683,146 tỷ USD, chỉ thấp hơn khoảng 700 triệu USD so với mức kỷ lục của năm ngoái (683,8 tỷ USD). Theo KCS, nếu cộng thêm giá trị xuất khẩu ước tính khoảng 300 triệu USD trong ngày nghỉ 21/12, xuất khẩu lũy kế sẽ đạt 683,4 tỷ USD. Với mức xuất khẩu trung bình hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD, xuất khẩu cả năm 2025 được dự báo sẽ lần đầu tiên vượt mốc 700 tỷ USD.Xét theo mặt hàng, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 11,6 tỷ USD, tăng mạnh 41,8% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đầu đà tăng trưởng xuất khẩu. Tỷ trọng xuất khẩu chíp bán dẫn trên tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,1%, tăng 6,7%. Ngoài ra, xuất khẩu thiết bị viễn thông không dây tăng 17,8%, thiết bị phụ trợ máy tính tăng 49,1%. Trong khi đó, xuất khẩu ô tô đạt 3,3 tỷ USD, giảm 12,7%; còn sản phẩm dầu mỏ giảm 1%.Xét theo thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang Trung Quốc cao nhất với 8,6 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu sang Việt Nam và Đài Loan cũng tăng, lần lượt đạt 4,2 tỷ USD và 2,2 tỷ USD, tăng 20,4% và 9,6%. Điều này chủ yếu là do xuất khẩu chíp bán dẫn tăng tại các thị trường này.Mặt khác, xuất khẩu sang Mỹ đạt 7,9 tỷ USD, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, xuất khẩu sang Liên minh châu Âu đạt 3,7 tỷ USD, giảm 14%. Ba quốc gia có tỷ trọng xuất khẩu cao nhất gồm Trung Quốc, Mỹ và Việt Nam chiếm 48,1% tổng xuất khẩu.Kim ngạch nhập khẩu đạt 39,2 tỷ USD, tăng 0,7%. Do xuất khẩu vượt nhập khẩu, cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng 12 ghi nhận thặng dư 3,8 tỷ USD.