Tổ chức họp báo trở lại tại Phủ Tổng thống từ ngày 22/12

Photo : KBS News

Quá trình di dời Văn phòng Tổng thống từ quận Yongsan về Phủ Tổng thống ở quận Jongno (Seoul) đã bước vào giai đoạn hoàn tất.Theo đó, từ ngày 22/12, tất cả các buổi họp báo thường kỳ sẽ được tổ chức tại Phủ Tổng thống. Cùng với đó, việc thay đổi tên gọi và biểu tượng chính thức của Văn phòng Tổng thống, cũng như danh thiếp mới của nhân viên cũng đang được triển khai.Tổng thống Lee Jae Myung sẽ chính thức chuyển tới làm việc tại Phủ Tổng thống từ cuối tháng 12 này. Ngoài văn phòng làm việc chính, Tổng thống còn sử dụng chung không gian làm việc với ba cố vấn chủ chốt tại Yeomingwan (Dữ Dân Quán) nhằm tăng trưởng trao đổi với đội ngũ cố vấn, đưa ra quyết định chính sách một cách nhanh chóng.Tuy nhiên, Tổng thống sẽ tiếp tục ở tại dinh thự thuộc phường Hannam (quận Yongsan) cho tới khi quá trình sửa chữa bên trong Phủ Tổng thống hoàn tất vào đầu năm sau. Trong thời gian đó, ông Lee sẽ tạm thời di chuyển và làm việc giữa dinh thự ở quận Yongsan với Phủ Tổng thống.Phủ Tổng thống là nơi ở và làm việc trước đây của các đời Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi nhậm chức vào năm 2022 đã xúc tiến di dời Văn phòng Tổng thống tới quận Yongsan (Seoul), nơi vốn là trụ sở Bộ Quốc phòng, và mở cửa Phủ Tổng thống cho công chúng tham quan.