Hàn Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Canada siết chặt hạn ngạch thuế quan đối với thép

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp và thương mại Hàn Quốc ngày 21/12 cho biết Chánh Văn phòng đàm phán thương mại, Bộ Công nghiệp Yeo Han-koo ngày 18/12 (giờ địa phương) đã gặp Bộ trưởng Thương mại Maninder Sidhu và Thứ trưởng Ngoại giao Ali Ehsassi của Canada tại Toronto, trình bày quan điểm và bày tỏ lo ngại từ các doanh nghiệp Hàn Quốc về việc Canada siết chặt chính sách hạn ngạch thuế quan đối với thép.Canada từ ngày 26/12 tới sẽ giảm tiêu chuẩn áp dụng mức hạn ngạch thuế quan đối với thép của các nước đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với nước này bao gồm cả Hàn Quốc, từ 100% xuống còn 75%; cũng như áp mức thuế 25% đối với các sản phẩm thép phái sinh. Với biện pháp này, các sản phẩm thép Hàn Quốc sẽ phải chịu mức thuế lên tới 50% đối với phần vượt quá 75% lượng xuất khẩu thép của năm trước.Chánh Văn phòng Yeo ngày 11/12 đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Sidhu, và trực tiếp gặp quan chức này để tham vấn thêm chỉ một tuần sau đó. Ông Yeo nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc bao gồm cả các công ty pin đang đầu tư quy mô lớn vào Canada, và hai nước có khả năng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược như thép, ô tô điện, pin, năng lượng và khoáng sản trọng tâm. Do đó, quan chức này đã đề nghị Canada xem xét các biện pháp hữu nghị như miễn trừ hạn ngạch thuế quan hoặc mở rộng hạn ngạch đối với Hàn Quốc.Đối với một số sản phẩm thép như đường ống sử dụng trong khai thác dầu thô, cát dầu vốn khó sản xuất tại Canada và phụ thuộc vào sản phẩm chất lượng cao từ Hàn Quốc, ông Yeo cảnh báo rằng việc siết chặt hạn ngạch thuế quan với thép Hàn Quốc có thể gây tác động tiêu cực đến chính ngành công nghiệp của Canada.Ngoài ra, ông Yeo và Bộ trưởng Sidhu đã nhất trí thành lập một kênh đối thoại trong các lĩnh vực chiến lược trong khuôn khổ FTA Hàn-Canada, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ký kết; đồng thời thiết lập một đường dây nóng để thảo luận các vấn đề trong các lĩnh vực chiến lược giữa Bộ trưởng thương mại hai nước.Về phần mình, Bộ trưởng Sidhu cho biết đối với các sản phẩm thép không sản xuất trong nước, Canada đang vận hành hệ thống hoàn thuế đến cuối tháng 1 năm sau, khuyến nghị các doanh nghiệp Hàn Quốc tận dụng chính sách này.Trong thời gian ở Canada, ông Yeo cũng đã gặp gỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Toronto để lắng nghe những khó khăn và kiến nghị của họ.