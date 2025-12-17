Quan chức an ninh Hàn Quốc thăm Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống cho biết ngay sau khi kết thúc chuyển thăm Mỹ, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Wi Sung-lac đã thăm tiếp Nhật Bản vào ngày 22/12 thay vì trở về nước.Trong ngày này, ông Wi có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu, thảo luận phương án tăng cường hợp tác Hàn-Nhật và Hàn-Mỹ-Nhật.Hiện tại, cơ quan ngoại giao Hàn-Nhật đang xúc tiến phương án tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae vào trung tuần tháng 1 năm sau tại tỉnh Nara của Nhật Bản. Do vậy, trong cuộc gặp lần này, quan chức hai bên có thể trao đổi về chương trình nghị sự cho cuộc họp thượng đỉnh.Trước chuyến thăm Nhật Bản, ông Wi đã thăm Washington từ ngày 16/12, hội đàm với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn An ninh quốc gia Marco Rubio và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright của Mỹ. Sau đó, ông tiếp tục hội đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại New York, thảo luận các vấn đề liên quan đến bán đảo Hàn Quốc rồi tiếp tục thăm Canada. Chuyến thăm Canada của ông Wi được phân tích là nhằm gián tiếp hỗ trợ cho liên danh nhà thầu quốc phòng của Hàn Quốc trong dự án đóng tối đa 12 tàu ngầm tuần tra chạy bằng dầu diesel của Canada.