Điện tử Samsung và SK bày tỏ ý định tham gia Chương trình xuất khẩu AI của Mỹ

Photo : YONHAP News

Theo Công báo liên bang ngày 21/12 (giờ địa phương), hãng điện tử Samsung và tập đoàn SK của Hàn Quốc đã nộp ý kiến chính thức liên quan đến "Chương trình xuất khẩu trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ" do Bộ Thương mại Mỹ xúc tiến.Theo Sắc lệnh hành chính ban hành ngày 23/7 năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Chính phủ phải khuyến khích xuất khẩu các gói công nghệ AI toàn diện (full-stack) nhằm duy trì và mở rộng mức độ chi phối của Mỹ trong lĩnh vực AI, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào công nghệ AI do các quốc gia đối thủ phát triển.Ông Trump còn yêu cầu Bộ Thương mại lập ra "Chương trình xuất khẩu AI của Mỹ", tiếp nhận đề xuất từ các liên danh nhà thầu có ý định tham gia. Điện tử Samsung và tập đoàn SK đã đề xuất Chính phủ Mỹ cho phép doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào các liên danh này.Trong bản ý kiến trình ngày 12/12, Điện tử Samsung chỉ ra rằng các doanh nghiệp của Mỹ sẽ dẫn dắt liên danh, nhưng để chương trình thành công cần có sự tham gia của các đồng minh như Hàn Quốc và các doanh nghiệp đáng tin cậy như Samsung.Tập đoàn SK ngày 13/12 cũng nộp bản ý kiến, nêu rõ rằng những doanh nghiệp nước ngoài có trụ sở ở những nước đồng minh cùng chia sẻ giá trị với Mỹ sẽ có thể hỗ trợ tốt nhất cho chính sách, công nghệ và tăng trưởng xuất khẩu của Chính phủ Mỹ bao gồm cả "Chương trình xuất khẩu AI".Trong thời gian tới, Bộ Thương mại Mỹ sẽ tiếp nhận đề xuất từ các liên danh nhà thầu muốn tham gia vào "Chương trình xuất khẩu AI". Nếu Bộ Thương mại cho phép doanh nghiệp nước ngoài cũng có thể tham gia, thì dự kiến Điện tử Samsung và SK sẽ lập ra một liên danh với doanh nghiệp Mỹ để tham gia vào chương trình.Chính phủ Tổng thống Trump đang thúc đẩy xuất khẩu AI nhằm gia tăng khoảng cách trước sự bám đuổi mạnh mẽ của Trung Quốc trong lĩnh vực này. Việc hai doanh nghiệp tiêu biểu của Hàn Quốc tham gia vào chương trình được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố hơn nữa hợp tác Hàn-Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao.