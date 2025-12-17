Innospace tiếp tục dời lịch phóng tên lửa đẩy thương mại sang rạng sáng ngày 23/12

Photo : YONHAP News

Hãng Innospace đã ấn định lại lịch phóng tên lửa HANBIT-Nano vào lúc 3 giờ 45 phút sáng ngày 23/12 (tức 3 giờ 45 phút chiều ngày 22/12 giờ địa phương) từ Trung tâm vũ trụ Alcantara tại Brazil.Trước đó, Innospace dự kiến phóng tên lửa vào ngày 22/11, nhưng sau đó lùi sang ngày 17/12 sau khi phát hiện tín hiệu bất thường ở thiết bị điện tử hàng không. Tuy nhiên, vụ phóng lại bị lùi tiếp sang ngày 19/12 do thiết bị làm mát của hệ thống cấp chất oxy hóa tầng một gặp trục trặc.Tới ngày 19/12, Innospace thêm một lần nữa phải dời lịch phóng do sự cố vận hành của van xả gắn trên thùng chứa methane lỏng tầng hai tên lửa. Innospace cho biết đang thay thế van và tiến hành kiểm chứng chức năng nhằm chuẩn bị đầy đủ cho vụ phóng.Biến số lớn nhất với vụ phóng sắp tới là thời tiết tại Brazil, nơi đã bước vào mùa mưa. Dự báo cho thấy có mưa vào buổi sáng tại khu vực bãi phóng trong ngày 22/12, xác suất mưa vào buổi chiều cùng ngày ở mức khoảng 50%. Một đại diện của hãng cho biết do dự báo có mưa nên thời gian phóng có thể thay đổi.Khoảng thời gian phóng mà Không quân Brazil cấp phép là tới hết ngày 22/12, nếu vụ phóng tiếp tục bị trì hoãn thì Innospace phải xin cấp phép lại lần nữa.Trong sáng ngày 22/12, công ty sẽ phối hợp với Không quân Brazil kiểm tra tổng thể về điều kiện thời tiết và mức độ sẵn sàng kỹ thuật. Sau khi được phê duyệt phóng, quá trình nạp nhiên liệu cho tên lửa sẽ được bắt đầu, tên lửa sẽ bước vào quá trình đếm ngược.Nhiệm vụ lần này mang tên "Spaceward", đặt mục tiêu đưa 5 vệ tinh cỡ nhỏ của Brazil và Ấn Độ lên quỹ đạo ở độ cao 300 km, cùng 3 thiết bị thí nghiệm không tách rời lên vũ trụ. Tổng khối lượng tải trọng là 18 kg. Thông qua nhiệm vụ này, Innospace sẽ trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Hàn Quốc đưa vệ tinh của khách hàng vào quỹ đạo Trái Đất tầm thấp.HANBIT-Nano là tên lửa đẩy vũ trụ hai tầng, dài 21,8 m, đường kính 1,4 m, có khả năng đưa tải trọng 90 kg vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500 km. Khối lượng của tên lửa khi cất cánh là 18,8 tấn; tầng một được trang bị một động cơ lai (hybrid) lực đẩy 25 tấn, tầng hai sử dụng một động cơ tên lửa methane lỏng lực đẩy 3 tấn. Innospace sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình phóng trên YouTube.