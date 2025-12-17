Bộ Địa chính Hàn Quốc vận hành thử nghiệm tàu cao tốc nhanh thứ hai thế giới từ năm 2030

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 22/12 thông báo sẽ tiến hành thử nghiệm tàu cao tốc nhanh thứ hai trên thế giới, có thể đạt vận tốc tối đa 370 km/giờ sớm nhất từ năm 2030. Cơ quan này cho biết đã hoàn tất việc phát triển công nghệ trọng tâm cho tàu cao tốc thế hệ mới thông qua dự án nghiên cứu phát triển quốc gia, và sẽ tiến hành sản xuất tàu này từ năm 2026 tới.Tàu cao tốc lần này được phát triển dựa trên công nghệ sản xuất tàu cao tốc KTX-Cheongryong, dòng tàu cao tốc có vận tốc thương mại 320 km/giờ, được cải tiến về mặt kỹ thuật khi vận hành chạy ở tốc độ cao, bao gồm cả về hiệu suất vận hành và tính an toàn. Dựa trên cơ sở này, tàu cao tốc mới lần này được thiết kế với vận tốc thương mại 370 km/giờ và tốc độ tối đa đạt 407 km/giờ, trở thành tàu cao tốc nhanh thứ hai trên thế giới.Bộ Địa chính đặt mục tiêu thương mại hóa mẫu tàu này sau năm 2031, kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố lớn xuống còn khoảng một tiếng, qua đó đảm bảo sự tiện lợi cho người sử dụng đường sắt và tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Hàn Quốc.Tốc độ vận hành các tàu cao tốc ở các nước lớn như Trung Quốc đạt 350 km/giờ, còn ở Pháp, Đức và Nhật Bản là 320 km/giờ. Trung Quốc hiện đang thử nghiệm vận hành tàu cao tốc có tốc độ thương mại đạt 400 km/giờ, với mục tiêu đưa vào hoạt động năm vào 2027.Dự án phát triển tàu cao tốc của Hàn Quốc đã được triển khai từ tháng 4/2022 trong vòng 4 năm, với tổng vốn đầu tư 22,5 tỷ won (15,2 triệu USD), tập trung vào phát triển các công nghệ như thu nhỏ và tăng mật độ linh kiện chính, giảm lực cản khi vận hành, nâng cao độ an toàn và cảm giác thoải mái khi di chuyển cũng như giảm tiếng ồn trong khoang. Bộ Địa chính dự kiến sẽ đặt hàng từ một đến hai đoàn tàu trong nửa đầu năm 2026 tới, và bắt đầu vận hành thử nghiệm từ đầu năm 2030 trên các tuyến như thành phố Pyeongtaek (tỉnh Gyeonggi) đến xã Osong (tỉnh Bắc Chungcheong).