Giá thuê căn hộ chung cư theo tháng ở Seoul tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cơ quan về bất động sản Hàn Quốc (REB) ngày 21/12 công bố trong vòng từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, giá thuê theo tháng (wolse) căn hộ chung cư tại Seoul tăng 3,29%, lần đầu tiên vượt mốc 3% kể từ khi có số liệu thống kê liên quan vào năm 2015, hai năm liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục, nối tiếp mức tăng 2,86% năm ngoái.Mức tăng giá thuê nhà theo tháng từng chỉ đạt ngưỡng 0,1% trong vòng từ tháng 1 đến tháng 4 vừa qua, ngưỡng 0,2% trong vòng tháng 5-8, ngưỡng 0,3% trong tháng 9, nhưng đã tăng vọt lên 0,64% tháng 10 và 0,63% tháng 11.Xu hướng tăng mạnh về cuối năm này được phân tích là ảnh hưởng từ gói đối sách ổn định thị trường bất động sản được Chính phủ công bố ngày 15/10, bao gồm toàn bộ Seoul vào khu vực kiểm soát về cấp phép giao dịch đất đai và đầu cơ. Đối sách này ngăn chặn hình thức đầu tư lấy tiền đặt cọc của người thuê để bù đắp số tiền mua căn hộ, khiến nguồn cung nhà cho thuê theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) giảm mạnh, nhu cầu thuê nhà theo tháng tăng nhanh.Theo thống kê của REB, trong tháng trước, giá thuê trung bình căn hộ chung cư tại Seoul là 1.476.000 won (996 USD) với tiền đặt cọc là 194,79 triệu won (131.500 USD), trong khi giá thuê trung vị là 1,22 triệu won (823 USD) tiền bảo lãnh là 110 triệu won (74.300 USD). Xét theo mức thu nhập trung vị của hộ gia đình 4 người trên toàn quốc là khoảng 6,1 triệu won (4.120 USD) thì các hộ sống tại Seoul phải chi khoảng 20% thu nhập hàng tháng để trả tiền thuê nhà.Trong số 25 quận thủ đô Seoul, giá thuê nhà theo tháng ở quận Songpa tăng cao nhất là 7,54%, sau đó tới quận Yongsan (6,35%), quận Gangdong (5,22%) và Yeongdeungpo (5,09%).