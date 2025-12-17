Lãnh đạo 4 tập đoàn lớn Hàn Quốc dự kiến tham gia phái đoàn kinh tế sang Trung Quốc đầu năm 2026

Photo : YONHAP News

Giới tài chính Hàn Quốc ngày 22/12 cho biết Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) hiện đang tiếp nhận đơn đăng ký của các doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia phái đoàn kinh tế gồm khoảng 200 công ty, dự kiến sẽ được cử sang Trung Quốc vào đầu tháng 1/2026 tới.Được biết, Chủ tịch tập đoàn SK Chey Tae-won sẽ dẫn đầu phái đoàn với tư cách là Chủ tịch KORCHAM. Ông Chey từng đến Trung Quốc vào tháng 10 vừa qua để thảo luận về việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC CEO Summit) và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Seoul và Bắc Kinh.Ngoài ra, lãnh đạo của ba tập đoàn lớn khác gồm Chủ tịch hãng điện tử Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch tập đoàn ô tô Hyundai Chung Eui-sun và Chủ tịch tập đoàn LG Koo Kwang-mo nhiều khả năng cũng sẽ có mặt trong phái đoàn lần này.Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc dự kiến hoàn tất việc tiếp nhận đăng ký cho tới ngày 23/12 và tiến hành xét duyệt để thành lập phái đoàn. Lịch trình chi tiết và danh sách thành viên phái đoàn được cho là sẽ bị phụ thuộc vào việc liệu Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung, hiện đang được hai bên xúc tiến, có được tổ chức vào đầu năm 2026 tới hay không. Phái đoàn kinh tế này sẽ tham gia Diễn đàn kinh doanh Hàn-Trung, ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác kinh tế và tổ chức các buổi tư vấn kinh doanh 1:1.Đây là lần đầu tiên sau hơn 6 năm KORCHAM lập một phái đoàn kinh tế sang thăm Trung Quốc kể từ dịp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham dự Hội nghị thượng đỉnh ba bên Hàn-Trung-Nhật vào tháng 12/2019.