Lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2025 dự kiến đạt mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 23/12 cho biết số khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 18,7 triệu người, mức cao nhất trong lịch sử. Con số này vượt mức kỷ lục 17,5 triệu người vào năm 2019. Nếu chia theo thời gian, trung bình cứ mỗi 1,68 giây lại có một du khách nước ngoài đặt chân đến Hàn Quốc trong năm nay.Trong đó, lượng khách du lịch từ Trung Quốc chiếm nhiều nhất. Bộ Văn hóa phân tích việc tiến hành các hoạt động như quảng bá du lịch hướng đến tầng lớp tiêu dùng trọng tâm là phụ nữ Trung Quốc trong nhóm 20-30 tuổi đã mang lại hiệu quả. Ngoài ra, nhờ việc quảng bá về ẩm thực và bóng chày Hàn Quốc, số lượng du khách đến từ Đài Loan cũng tăng 27% so với năm ngoái, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.Số lượng khách du lịch Nhật Bản đến Hàn Quốc trong năm nay cũng dự kiến đạt 3,61 triệu người, mức cao nhất sau 13 năm,kể từ năm 2012. Kết quả này là nhờ sự quan tâm của phụ nữ Nhật Bản trong nhóm 20-30 tuổi đối với ngành làm đẹp Hàn Quốc. Bộ Văn hóa nhận định đây là kết quả của việc tận dụng chiến lược sức hút toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc vào việc thu hút khách du lịch.Mặt khác, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc trong cùng ngày cũng đã tặng cho vị khách du lịch nước ngoài thứ 18,5 triệu trong năm nay một chiếc khăn quàng cổ trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc tại sảnh nhập cảnh ở nhà ga thứ hai thuộc sân bay quốc tế Incheon.Lễ kỷ niệm ngày du lịch lần thứ 52 cũng sẽ được tổ chức vào chiều cùng ngày tại Seoul, nơi Chính phủ sẽ tiến hành khen thưởng các bên có đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch Hàn Quốc.