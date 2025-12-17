Công bố lần một thành quả dự án phát triển mô hình AI Hàn Quốc vào ngày 30/12

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông cùng Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin quốc gia Hàn Quốc (NIPA) ngày 22/12 cho biết sẽ tổ chức "Hội nghị công bố lần thứ nhất dự án mô hình nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) độc lập" tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (quận Gangnam, Seoul) vào ngày 30/12 tới.Tại hội nghị lần này, 5 nhóm được chọn ra vào tháng 8 năm nay gồm Naver Cloud, SK Telecom, NC AI, Viện nghiên cứu LG AI và Upstage sẽ công bố kết quả bước đầu của các mô hình AI mà mỗi nhóm phát triển trong thời gian qua.5 nhóm đang triển khai dự án với mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ lớn toàn cầu, phát triển mô hình nền tảng AI độc lập dựa trên công nghệ trong nước. Tại hội nghị sắp tới, mỗi nhóm sẽ trực tiếp trình diễn mô hình AI đã phát triển, báo cáo kết quả phát triển và kế hoạch trong tương lai.Hiện tại, mô hình của Naver Cloud và Viện nghiên cứu LG AI đang được đánh giá là những ứng cử viên tiềm năng. Tuy nhiên, chiến lược phát triển mô hình AI của mỗi bên lại có sự khác biệt. Mô hình của Naver Cloud tập trung vào việc mở rộng khả năng tiếp cận cho toàn dân và phát triển công nghệ "omnimodal" (đa phương thức). Đây là dạng mô hình đơn lẻ có khả năng tiếp nhận, phân tích và tạo sinh một cách tổng hợp các loại dữ liệu khác nhau như hình ảnh, âm thanh và video. Trong khi đó, Viện nghiên cứu LG AI đặt mục tiêu phát triển "Frontier AI" (trí tuệ nhân tạo tiên phong) trình độ hàng đầu thế giới. Frontier AI được hiểu là mô hình AI quy mô lớn, ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất, có khả năng thực hiện những nhiệm vụ phức tạp ở mức độ tương đương con người.Bước đánh giá giai đoạn một đối với dự án "mô hình nền tảng AI độc lập" sẽ được thực hiện trước ngày 15/1 năm sau.