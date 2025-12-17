Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy dự án phát triển động cơ máy bay chiến đấu trong nước

Photo : KBS News

Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 22/12 đã mở cuộc họp của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng lần thứ 172, trong đó đã trình bày kế hoạch cơ bản về việc nghiên cứu và phát triển động cơ máy bay tiên tiến tại Hàn Quốc.Dự án phát triển động cơ máy bay tiên tiến này là dự án nhằm nghiên cứu và phát triển tại Hàn Quốc loại động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt, có lực đẩy cơ bản là khoảng 16.000 pound lực và đạt tới 24.000 pound lực khi khởi động buồng đốt sau. Mục đích là để trang bị cho các hệ thống vũ khí hàng không tương lai như máy bay chiến đấu thế hệ mới. Việc nghiên cứu và phát triển động cơ máy bay tiên tiến này sẽ do giới công nghiệp, học thuật và nghiên cứu trong ngành thực hiện.DAPA cho biết sẽ tiến hành phát triển, chế tạo, thử nghiệm chứng nhận động cơ máy bay tiên tiến thử nghiệm thông qua dự án này, và hoàn tất công tác chuẩn bị cho các chuyến bay thử nghiệm khi trang bị vào hệ thống. Mục tiêu là cải thiện lực đẩy và hiệu suất tiêu thụ nhiên liệu từ 10-15% so với động cơ của máy bay chiến đấu KF-21, nhằm trang bị cho máy bay chiến đấu có người lái thế hệ mới và máy bay không người lái cỡ lớn.Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ năm 2027-2040, với tổng kinh phí là khoảng 3.350 tỷ won (2,3 tỷ USD). Một quan chức DAPA trong buổi họp báo nhấn mạnh việc đưa dự án này vào nội dung thảo luận của Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng là rất ý nghĩa, vì đây là nơi có thẩm quyền đưa ra quyết định liên quan đến các dự án cải thiện năng lực quốc phòng. Cơ quan này cam kết sẽ nỗ lực để dự án này có thể được đưa vào ngân sách năm 2027, từ đó chính thức đẩy nhanh tối đa quá trình phát triển.Mặt khác, Ủy ban xúc tiến dự án mua sắm quốc phòng cũng đã thông qua dự án thay thế vệ tinh trinh sát quân sự hiện tại (thuộc Dự án 425) bằng hệ thống vệ tinh trinh sát quân sự mới có độ phân giải cao hơn và tuổi thọ thiết kế dài hơn. Dự án này sẽ được triển khai từ năm 2027 đến năm 2035, với quy mô lên đến khoảng 1.800 tỷ won (1,2 tỷ USD).DAPA kỳ vọng việc sở hữu vệ tinh trinh sát quân sự mới sẽ giúp cải thiện khả năng nhận dạng mục tiêu và đánh giá dấu hiệu đe dọa, qua đó giúp giám sát hiệu quả các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.