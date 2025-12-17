Photo : KBS News

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 22/12 (giờ địa phương) dẫn bản dự thảo báo cáo của Bộ Chiến tranh Mỹ, cho biết Trung Quốc nhiều khả năng đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) DF-31 tại ba hầm chứa (silo) ở gần biên giới với Mông Cổ.Bộ Chiến tranh Mỹ hàng năm đều trình báo cáo đánh giá năng lực quân sự của Trung Quốc lên Quốc hội nhưng báo cáo năm nay vẫn chưa được đệ trình.Dù trước đây cơ quan này từng báo cáo về sự tồn tại của các hầm chứa tên lửa của Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên Bộ nhắc đến việc Bắc Kinh triển khai thực tế tên lửa tại các địa điểm này cùng số lượng cụ thể. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc không chỉ rõ mục tiêu tiềm năng của những tên lửa mà Trung Quốc mới triển khai.Dự thảo báo cáo cũng đánh giá rằng số lượng đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc tính đến năm 2024 vẫn ở mức hơn 600 đầu đạn, cho thấy tốc độ sản xuất đã chậm lại so với vài năm trước. Dù vậy, nước này vẫn đang tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân, ước tính tới năm 2030 có thể sở hữu trên 1.000 đầu đạn.Dự thảo báo cáo nhận định hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy Trung Quốc có ý định thúc đẩy thảo luận toàn diện về việc kiểm soát vũ khí, cũng như tham gia đàm phán về vấn đề này.