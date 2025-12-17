Tên lửa đẩy thương mại đầu tiên của Hàn Quốc đã rơi ngay sau khi rời bệ phóng

Photo : YONHAP News

Hãng Innospace công bố vào lúc 10 giờ 13 phút sáng ngày 23/12 (giờ Hàn Quốc), tên lửa đẩy thương mại đầu tiên của Hàn Quốc mang tên HANBIT-Nano đã được phóng đi từ Trung tâm Vũ trụ Alcantara (Brazil). Tuy nhiên, chỉ 30 giây sau khi rời khỏi bệ phóng, thân tên lửa phát sinh vấn đề bất thường, và tên lửa đã rơi xuống khu vực an toàn trên mặt đất.Trước đó, theo video ghi lại cảnh phóng được đăng tải trên mạng xã hội, khoảng hơn một phút sau khi rời bệ phóng, tên lửa HANBIT-Nano đang vươn lên bầu trời thì bất ngờ phát ra tia lửa, sau đó xuất hiện một ngọn lửa khổng lồ bùng lên dữ dội như thể một vụ nổ từ mặt đất. Video phát trực tiếp vụ phóng cũng bất ngờ bị gián đoạn. Phía Innospace vẫn đang tiến hành làm rõ nguyên nhân.HANBIT-Nano là tên lửa đẩy vũ trụ hai tầng, dài 21,8 m, đường kính 1,4 m, có khả năng đưa tải trọng 90 kg vào quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao 500 km. Khối lượng của tên lửa khi cất cánh là 18,8 tấn; tầng một được trang bị một động cơ lai (hybrid) lực đẩy 25 tấn, tầng hai sử dụng một động cơ tên lửa methane lỏng lực đẩy 3 tấn. Trước đó, lịch phóng tên lửa đã bị lùi lại ba lần do phát sinh các vấn đề kỹ thuật.