Bắc Triều Tiên tổ chức lễ hoàn công 5 khách sạn tại khu du lịch gần núi Baekdu

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/12 đưa tin cho biết Bắc Triều Tiên đã tổ chức lễ hoàn công 5 khách sạn hiện đại tại khu du lịch ở thành phố Samjiyon (tỉnh Ryanggang), gần núi Baekdu (Bạch Đầu) trong hai ngày 20 và 21/12.Cụ thể, miền Bắc đã khánh thành khách sạn Ikkal và Milyong (20/12), cùng khách sạn Sobaeksu, Chongbong và Ponnamu (21/12). Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã đến tham dự lễ hoàn công khách sạn Ikkal và Milyong, cũng như đi thị sát các cơ sở như phòng nghỉ, nhà hàng và bể bơi tại khách sạn. Ông Kim đã bày tỏ sự hài lòng và nhận xét rằng tất cả các chi tiết đều thể hiện được trình độ nghệ thuật, sự hài hòa, tính đa dạng và thực dụng cao, mang sức hút đặc trưng riêng.Chủ tịch Kim nhấn mạnh mặc dù các cơ sở dịch vụ quan trọng, song cơ bản vẫn là chất lượng dịch vụ. Bắc Triều Tiên cần ưu tiên nâng cao năng lực phục vụ và trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên tại các khách sạn. Lãnh đạo miền Bắc còn khẳng định việc xây dựng các cơ sở văn minh hiện đại quy mô lớn tại các điểm du lịch chính là minh chứng rõ ràng cho thấy lý tưởng ngày càng cao của người dân nước này, cũng như tiềm năng phát triển của Bắc Triều Tiên. Ông Kim cũng thể hiện hoài bão biến thành phố Samjiyon thành một thành phố văn minh, đổi mới, đại diện cho văn hóa du lịch của miền Bắc.Nối tiếp chuyến tháp tùng ông Kim tại lễ hoàn công một nhà máy ở thành phố Sinpo (tỉnh Nam Hamgyong) hôm 19/12, Kim Ju-ae, con gái ông Kim, cũng đã tháp tùng cha trong sự kiện lần này và được truyền thông trong nước đăng tải rộng rãi.Bình Nhưỡng đang tích cực thúc đẩy ngành du lịch để kiếm ngoại tệ bất chấp các lệnh cấm vận quốc tế. Chính quyền nước này đang phát triển nhiều khu du lịch trọng điểm như khu du lịch ven biển Wonsan-Kalma, khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Yangdok, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong tại tỉnh Kangwon. Đặc biệt là miền Bắc còn phát triển khu vực núi Baekdu như một điểm du lịch trọng điểm.Ông Kim trong bài phát biểu kỷ niệm 76 năm ngày thành lập chính quyền Bắc Triều Tiên (9/9) vào tháng 9 năm ngoái cũng đã thể hiện ý chí mạnh mẽ trong việc phát triển tài nguyên du lịch tại thành phố Samjiyon, chỉ thị phải biến nơi đây thành điểm du lịch núi mang tầm cỡ thế giới.