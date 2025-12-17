Giá vàng quốc tế liên tiếp xác lập mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) đưa tin lúc 8 giờ 15 phút ngày 23/12 (giờ Hàn Quốc), giá vàng giao ngay quốc tế đã vọt lên mức 4.459,41 USD/ounce (1 ounce = 31,1g) sau đó giảm nhẹ xuống 4.457,24 USD/ounce vào lúc 8 giờ 20 phút.Giá vàng quốc tế đã tăng 69% từ đầu năm nay trong bối cảnh Mỹ cắt giảm lãi suất cơ bản và ngân hàng trung ương các nước lớn trên thế giới đẩy mạnh mua vàng. Giới chuyên gia phân tích vàng rốt cuộc vẫn là công cụ duy nhất có thể phòng vệ đồng thời cả rủi ro địa chính trị cũng như lo ngại về sự sụt giảm giá trị tiền tệ (debasement).Giá bạc cũng đang liên tục ghi nhận đà tăng mạnh. Giá bạc giao ngay quốc tế lúc 13 giờ 15 phút chiều 22/12 (giờ Hàn Quốc) đã đạt 69,4549 USD/ounce, phá vỡ mức đỉnh trước đó; đến 8 giờ 20 phút sáng 23/12 được giao dịch ở mức 69,2275 USD/ounce.Tờ Thời báo Tài chính của Anh (Financial Times) dự báo trong năm nay, giá vàng và giá bạc sẽ ghi nhận mức tăng theo năm lớn nhất kể từ năm 1979, thời điểm giá dầu tăng vọt do cuộc Cách mạng Hồi giáo Iran. Riêng giá bạc đã tăng tới 137% kể từ đầu năm.