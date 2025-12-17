Quan chức an ninh Hàn Quốc họp với giới chức cấp cao Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo của Nhật Bản đưa tin Chánh Văn phòng An ninh quốc gia, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Wi Sung-lac ngày 22/12 đã có cuộc gặp với Chánh Văn phòng Nội các kiêm người phát ngôn Chính phủ Nhật Bản Kihara Minoru tại Tokyo. Quan chức hai bên nhất trí hợp tác chặt chẽ để phát triển quan hệ Hàn-Nhật một cách ổn định, hướng tới tương lai.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng Wi cũng đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Motegi Toshimitsu và Cố vấn An ninh quốc gia Ichikawa Keiichi của nước này. Qua các cuộc gặp này, ông Wi được cho là đã thảo luận với phía Tokyo về nghị sự cho cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Thủ tướng Takaichi Sanae, đang được hai bên xúc tiến tổ chức vào tháng 1 năm sau tại tỉnh Nara của Nhật Bản.Trước khi thăm Nhật Bản, ông Wi đã có chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Ngoại trưởng kiêm Cố vấn an ninh quốc gia Marco Rubio và Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, rồi sau đó thăm tiếp Canada.