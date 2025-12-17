Kế hoạch Hạm đội vàng của Mỹ có sự tham gia của công ty Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/12 đã công bố kế hoạch đóng tàu chiến thế hệ mới mang tên "Hạm đội vàng" (Golden Fleet) nhằm tăng cường quy mô và sức chiến đấu của Hải quân Mỹ. Trong đó, Hải quân nước này sẽ hợp tác cùng hãng Hanwha (Hàn Quốc) trong dự án lần này để đóng tàu hộ vệ (frigate).Điểm nổi bật của "Hạm đội vàng" là sự tái xuất của các thiết giáp hạm (Battleship) lớn đã kết thúc sản xuất từ năm 1994. Đây là loại tàu đã bị Mỹ cho ngừng hoạt động sau Chiến tranh lạnh do bán kính tấn công của pháo hạm bị kém hơn tên lửa của tàu khu trục và các máy bay tác chiến từ tàu sân bay. Hiện nay, lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ là các tàu khu trục lớp Arleigh Burke (trọng tải khoảng 9.500 tấn). Các tàu được đóng mới của "Hạm đội vàng" được gọi là "tàu lớp Trump"Theo Tổng thống Trump, "Hạm đội vàng" sẽ đưa vào các tàu chiến lớn có trọng tải 30.000-40.000 tấn, là những kỳ hạm lớn nhất, kiên cố nhất và được trang bị hỏa lực mạnh nhất làm tàu chủ lực. Mỹ sẽ bắt tay đóng hai tàu, sau đó sẽ tăng dần lên 20-25 chiếc về sau. Các tàu này sẽ mang pháo hạm, tên lửa, vũ khí siêu thanh, pháo điện từ railgun, laser công suất cao và cả tên lửa hành trình phóng từ biển mang đầu đạn hạt nhân. Chiếc tàu đầu tiên của lớp tàu chiến mới sẽ được đặt tên là USS DefiantNgoài ra, ông Trump cho biết việc đóng các tàu này sẽ được thực hiện tại Mỹ và Hải quân nước này đang làm việc với các công ty dân sự. Theo đó, dư luận quan tâm liệu dự án đầu tư ngành đóng tàu Hàn-Mỹ mang tên MASGA (làm ngành đóng tàu Mỹ vĩ đại trở lại), đã được nhất trí qua hai cuộc gặp thượng đỉnh trong năm 2025 có thể được tiến hành từ năm 2026 hay không.Ông Trump cho biết hãng Hanwha (Hàn Quốc) đã đồng ý đầu tư 5 tỷ USD vào xưởng đóng tàu Hải quân Philadelphia, nơi lãnh đạo Nhà Trắng ca ngợi là một xưởng đóng tàu vĩ đại, đã bị đóng cửa từ lâu. Ông giải thích rằng ông đang tranh thủ sự hợp tác của công ty dân sự Hanwha vì những con tàu này là "cần thiết ngay lập tức". Đây được xem là dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Mỹ đang chuyển sự chú ý sang khả năng đóng tàu nhanh chóng của Hàn Quốc, khi kế hoạch mua tàu khu trục từ Ý bị trì hoãn.Kế hoạch “Hạm đội vàng” do Tổng thống Donald Trump khởi xướng nhằm kiềm chế sức mạnh hải quân ngày càng gia tăng của Trung Quốc. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại rằng hạm đội mới tuy có quy mô và hình thức hùng vĩ nhưng có thể kém hiệu quả so với chi phí, và chỉ nhằm thay thế những tàu cũ đã lạc hậu.