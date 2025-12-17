Hàn Quốc thúc đẩy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung vào đầu năm 2026

Photo : YONHAP News

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 22/12, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun cho biết Seoul đang thúc đẩy tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung vào đầu năm 2026 với nghị sự chính là thảo luận về các vấn đề cũng như cách thức hợp tác liên quan đến việc thiết lập hòa bình trên khu vực Đông Bắc Á.Bộ trượng Cho nhận định việc tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc là hết sức quan trọng để lôi kéo Bắc Triều Tiên trở lại bàn đối thoại. Bên cạnh đó, vấn đề Trung Quốc đơn phương đặt công trình xây dựng tại vùng biển phía Tây bán đảo Hàn Quốc (còn gọi là Hoàng Hải) cũng sẽ được đưa vào bàn thảo luận để tìm kiếm phương án chung sống hòa thuận giữa các quốc gia láng giềng.Tại Đối thoại chiến lược Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung diễn ra vào tuần trước, hai bên đã rà soát các vấn đề liên quan, cũng như trao đổi về các dự án hợp tác với Bắc Triều Tiên do Bộ Thống nhất đề xuất. Ông Cho cũng bày tỏ ý định gặp trực tiếp hoạc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nếu cần thiết.Về việc cụm từ "phi hạt nhân hóa trên bán đảo Hàn Quốc" bị loại khỏi tài liệu Chiến lược an ninh quốc gia (NSS) của Mỹ và Sách trắng Quốc phòng của Trung Quốc, Bộ trưởng khẳng định đã trao đổi chặt chẽ với quan chức hai nước này, các bên cũng cho biết mục tiêu trên không hề thay đổi.Mặt khác, Seoul cũng đang trao đổi với Tokyo về khả năng Tổng thống Hàn Quốc thăm Nhật Bản vào đầu năm 2026. Trong khi đó, Bộ trưởng Cho nhận định chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành một cơ hội để nối lại đối thoại Mỹ-Triều. Do đó, Hàn Quốc sẽ nỗ lực hết sức để không bỏ lỡ.Về mối quan hệ Hàn-Mỹ, Bộ trưởng Cho Hyun cho biết thêm Seoul sẽ thảo luận với phía Mỹ lập ra tổ chức và nhân lực chuyên trách về vấn đề làm giàu uranium và tái xử lý nhiên liệu hạt nhân, còn vấn đề tàu ngầm hạt nhân đang được Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc chủ trì phối hợp liên ngành. Seoul và Washington sẽ bước vào các cuộc đàm phán chính thức trong thời gian sớm nhất có thể.