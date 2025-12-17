Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc chiều ngày 23/12 đã thông qua dự luật về việc thành lập Hội đồng xét xử riêng vụ nổi loạn. Trong số các nghị sĩ tham gia bỏ phiếu, có 175 người tán thành, 2 người phản đối, 2 người bỏ phiếu trống. Đảng đối lập Sức mạnh quốc dân không tham gia biểu quyết để phản đối việc thông qua dự luật.Trước đó, ngay sau khi dự luật này được trình lên phiên họp toàn thể, đảng đối lập đã đề nghị tranh luận không giới hạn. Người phát biểu tranh luận đầu tiên là Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Jang Dong-hyeok. Ông Jang là lãnh đạo đảng đối lập đầu tiên phát biểu tranh luận không giới hạn với thời gian dài kỷ lục hơn 20 tiếng. Chủ tịch Jang nhấn mạnh dự luật mà đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành xúc tiến rõ ràng mang ý đồ chính trị, yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp phải kiến nghị Tổng thống dùng quyền phủ quyết dự luật.Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Chính sách đảng Dân chủ đồng hành Han Jeoung-ae nhấn mạnh đây là dự luật cải cách phản ánh yêu cầu của người dân, vừa khôi phục trật tự Hiến pháp vừa giải tỏa được yếu tố vi hiến.Mặt khác, cả đảng cầm quyền và đối lập đều đồng tình về việc thành lập Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra nghi ngờ xoay quanh giáo phái Thống nhất. Tuy nhiên, dự kiến hai bên sẽ còn tranh cãi trong quá trình xây dựng dự luật liên quan đến quyền tiến cử công tố viên đặc biệt và phạm vi điều tra của nhóm.