32% người dân Hàn Quốc mong muốn một nền dân chủ trưởng thành

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 23/12 công bố kết quả khảo sát "Ý thức và giá trị quan của người Hàn năm 2025". Về hình ảnh tương lai đất nước mà bản thân mong muốn, có 31,9% người trả lời mong muốn Hàn Quốc trở thành một "quốc gia dân chủ trưởng thành", 28,2% lựa chọn "một quốc gia thịnh vượng về kinh tế".Kể từ khi Bộ Văn hóa tiến hành cuộc khảo sát này từ năm 1996, câu trả lời "một quốc gia thịnh vượng về kinh tế" luôn đứng đầu. Vậy nhưng năm nay, lần đầu tiên người dân Hàn Quốc coi trọng dân chủ hơn kinh tế. Có 46,9% người dân cho rằng mức độ dân chủ của Hàn Quốc cao, 21,8% cho rằng mức độ dân chủ của Hàn Quốc thấp.Bên cạnh đó, 60,5% người dân tự đánh giá mức sống kinh tế của gia đình mình thuộc nhóm "trung lưu trở lên", tăng tới 18,1% so với cuộc khảo sát năm 2022 (42,4%). Tuy nhiên, mức độ hạnh phúc nói chung mà người dân cảm nhận là 51,9%, thấp hơn hẳn so với mức 65% cách đây ba năm. Mức độ hài lòng về cuộc sống cũng giảm từ 63,1% xuống 52,9% trong cùng khoảng thời gian.Mặt khác, 82,7% người dân được hỏi nhận định rằng mâu thuẫn giữa phe tiến bộ và bảo thủ vẫn là mâu thuẫn lớn nhất giữa các nhóm trong xã hội Hàn Quốc. 76,3% lựa chọn mâu thuẫn giữa doanh nghiệp và người lao động, 74% là mâu thuẫn giữa tầng lớp giàu và bình dân.Về bài toán đặt ra lớn nhất với xã hội Hàn Quốc, có 23,2% chọn vấn đề là khoảng cách giàu nghèo (23,2%) sau đó tới việc làm (22,9%), bất động sản và nhà ở (13,2%).Mặt khác, năm nay Bộ Văn hóa lần đầu tiến hành một cuộc khảo sát về mức độ hài lòng đối với cuộc sống tại Hàn Quốc của người nước ngoài có thời gian cư trú tại Hàn Quốc trên 2 năm. Có 55,9% người nước ngoài trả lời nhìn chung cảm thấy hạnh phúc, 56,1% cảm thấy hài lòng với cuộc sống tại xứ sở kimchi và 43,7% cho biết từng bị đối xử phân biệt tại Hàn Quốc.Cuộc khảo sát lần này do Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch ủy thác cho công ty Kstat Research tiến hành từ ngày 15/8-2/10 theo hình thức phỏng vấn trực tiếp tại hộ gia đình với 6.180 công dân Hàn Quốc từ 13 đến 79 tuổi và 1.020 người nước ngoài đang sinh sống trong nước.