Hàn Quốc công bố kế hoạch tiếp nhận lao động nước ngoài năm 2026

Photo : KBS News

Tại cuộc họp Hội đồng tham vấn chính sách tổng hợp về nhân lực nước ngoài do Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Yoon Chang-ryeol chủ trì ngày 22/12, Hàn Quốc đã đưa ra quyết định về quy mô lao động nước ngoài không chuyên được phép nhập cảnh vào Hàn Quốc trong năm 2026 ở mức 191.000 người.Lao động nước ngoài không chuyên là lực lượng lao động nhập cảnh vào Hàn Quốc thông qua các loại thị thực gồm visa lao động phổ thông (E-9), visa lao động thời vụ (E-8) và visa thuyền viên (E-10). Trong đó, quy mô tiếp nhận lao động theo diện visa E-9 được ấn định ở mức 80.000 người, giảm 50.000 người so với năm 2025, dựa trên triển vọng kinh tế và điều kiện việc làm tại Hàn Quốc trong năm 2026.Trong khi đó, quy mô tiếp nhận theo diện visa E-8 được quyết định là 109.000 người, tăng thêm 13.000 người so với năm 2025 nhằm giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động do suy giảm dân số và già hóa ở khu vực nông thôn và ngư nghiệp. Riêng visa E-10 không áp dụng hạn ngạch cố định theo lĩnh vực mà điều chỉnh số lao động một cách linh hoạt. Tổng số người lao động nhập cảnh trong năm 2026 được dự báo khoảng 1.700 người, tương đương năm 2025.Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Yoon Chang-ryeol nhấn mạnh việc đối xử bất công với lao động nước ngoài là hành vi không tương xứng với vị thế quốc gia của Hàn Quốc. Ông Yoon nhận định việc bảo đảm để lao động nước ngoài được đối xử công bằng và làm việc an toàn tại nơi làm việc là điều hết sức quan trọng. Ông cũng yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng các biện pháp bảo vệ quyền lợi và tăng cường hỗ trợ hội nhập cho lao động nước ngoài.Tại Phiên họp lần thứ 48 của Ủy ban chính sách nhân lực nước ngoài diễn ra sau đó, Chính phủ đã thông qua phương án nâng hạn mức tuyển dụng lao động nước ngoài cho các doanh nghiệp sản xuất ngoài vùng thủ đô.