Bắt buộc xác thực khuôn mặt khi mở thuê bao di động mới tại Hàn Quốc từ ngày 23/12

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc công bố bắt đầu triển khai thí điểm chế độ bắt buộc xác thực khuôn mặt trên ứng dụng PASS với khách hàng mở mới thuê bao di động từ ngày 23/12.Đối với 43 nhà mạng di động ảo (MVNO), quy trình xác thực khuôn mặt sẽ được áp dụng khi khách hàng mở thuê bao di động theo hình thức trực tuyến. Đây là các công ty không sở hữu hạ tầng mạng hay băng tầng mà thuê lại hạ tầng của các doanh nghiệp, nhà mạng lớn. Với ba công ty viễn thông lớn gồm SKT, KT và LG U+, quy trình xác thực khuôn mặt sẽ được bổ sung khi khách hàng đến đại lý để mở thuê bao di động.Sau thời gian thí điểm là ba tháng, Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi áp dụng với tất cả các nhà mạng di động ảo, rồi sau đó triển khai toàn diện với tất cả các kênh mở thuê bao di động từ ngày 23/3 năm sau.Quy định mới này nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc bị đánh cắp để đứng tên các thuê bao di động, lợi dụng vào hành vi phạm tội.Trước ý kiến lo ngại dữ liệu khuôn mặt của người dân có thể bị thu thập hoặc rò rỉ, cơ quan chức năng và các nhà mạng viễn thông nhấn mạnh dữ liệu khuôn mặt chỉ được sử dụng để xác thực danh tính, không bị lưu trữ hay sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.Mặt khác, để xóa bỏ tình trạng các thuê bao di động đứng tên người khác, Chính phủ cũng đang xúc tiến sửa đổi luật liên quan để bắt buộc các nhà mạng phải thông báo rõ với khách hàng về tính chất bất hợp pháp của các thuê bao di động đứng tên người khác, quy định rõ về trách nhiệm quản lý, giám sát của các đại lý, cửa hàng với hành vi mở thuê bao di động trái phép.