Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc tiến hành thanh tra thuế đối với công ty logistics của Coupang

Photo : YONHAP News

Cơ quan Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) ngày 23/12 đã điều động khoảng 150 nhân viên điều tra tới trụ sở chính của Coupang Fulfillment Services (CFS), công ty con do Coupang sở hữu 100% vốn, chịu trách nhiệm quản lý và vận hành toàn bộ các trung tâm logistics của Coupang trong nước để thu thập các tài liệu kế toán cần thiết cho quá trình thanh tra thuế. NTS còn cử thêm nhân viên tới trụ sở chính của công ty Coupang.Theo các nguồn tin, Cơ quan Thuế quốc gia đã phát hiện dấu hiệu nghi vấn trốn thuế liên quan đến các giao dịch giữa trụ sở chính của Coupang và các công ty con tại Hàn Quốc. Bên cạnh đó, NTS cho biết sẽ tiến hành kiểm tra cả các giao dịch giữa Coupang Inc., công ty mẹ của Coupang tại Mỹ, đứng đầu bộ máy cơ cấu quản trị của Coupang.Cũng trong ngày 23/12, nhóm công tố viên đặc biệt thường trực điều tra về nghi ngờ Viện kiểm sát không truy tố vụ việc chi trả trợ cấp của Coupang cũng đã bắt đầu khám xét trụ sở chính của CFS. Công ty bị nghi ngờ đã thay đổi tiêu chí chi trả trợ cấp thôi việc theo hướng bất lợi cho người lao động vào tháng 5/2023, qua đó trả chậm hoặc không chi trả các khoản tiền trên. Trước đó, Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc khu vực Bucheon đã chuyển vụ việc sang Viện kiểm sát với đề nghị truy tố do công ty này vi phạm Luật bảo đảm trợ cấp thôi việc cho người lao động. Tuy nhiên, Viện kiểm sát Incheon khu vực Bucheon đã ra quyết định không truy tố vào tháng 4/2025.Trình diện tại phiên điều trần Quốc hội vào tháng 10 năm nay, công tố phụ trách vụ án khi đó là ông Moon Ji-seok đã khai rằng Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện kiểm sát khu vực Bucheon đã gây áp lực yêu cầu ra quyết định không truy tố.