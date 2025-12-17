Công đoàn đường sắt Hàn Quốc tạm hoãn đình công

Photo : YONHAP News

Công đoàn đường sắt Hàn Quốc thông báo đã quyết định hoãn cuộc tổng đình công vốn dự kiến vào ngày 23/12 do công đoàn và Chính phủ nhất trí tiến hành thảo luận cải thiện chế độ lương thưởng hiệu suất.Công đoàn cho biết sẽ tạm hoãn đình công do Ủy ban quản lý cơ quan công thuộc Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ xem xét phương án áp dụng tiêu chuẩn trả lương thưởng theo hiệu suất công việc tương đương 90% lương cơ bản trong năm 2026, và sang năm 2027 sẽ tương đương mức 100% lương cơ bản. Công đoàn sẽ theo dõi quyết định của Ủy ban trong cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.Phía công đoàn cũng đã bày tỏ xin lỗi vì gây bất tiện cho người dân do đình công, cam kết sẽ cố gắng đảm bảo hệ thống đường sắt công cộng an toàn hơn.Về phần mình, Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cũng cho biết do cuộc đình công của công đoàn được hoãn, tất cả các chuyến tàu vốn dự kiến vận hành với tần suất giảm hôm nay sẽ hoạt động bình thường.Trước đó, công đoàn lao động đường sắt đã tuyên bố tổng đình công nhằm yêu cầu tăng tiêu chuẩn trả lương thưởng hiệu suất từ 80% lương cơ bản hiện nay lên 100%. Tuy nhiên, khác với cam kết ban đầu là mức 100%, Bộ Kế hoạch và tài chính đã đề xuất mức tăng 90% lương cơ bản, dẫn đến cuộc đình công.