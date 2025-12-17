Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung ngày 23/12 đã chủ trì cuộc họp Nội các tại trụ sở mới của Bộ Hải dương và thủy sản vừa được chuyển đến thành phố Busan, cũng như nghe báo cáo công tác của cơ quan này.Tại cuộc họp, Tổng thống Lee khẳng định việc di dời Bộ Hải dương và thủy sản sẽ trở thành bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển cân bằng quốc gia và giúp thành phố Busan có bước nhảy vọt. Ông Lee cũng cho biết Chính phủ Hàn Quốc không tiếc khi tiến hành hỗ trợ toàn bộ từ nguồn lực tài chính đến hành chính để thành phố Busan có thể vươn lên thành một thành phố trung tâm của kinh tế, công nghiệp và lưu thông hàng hóa tiêu biểu ở Đông Bắc Á, vượt ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc.Tổng thống Lee cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển và phát triển các ngành công nghiệp địa phương, nhằm biến thành phố Busan cùng khu vực Đông Nam trở thành nơi dẫn dắt thời đại tuyến đường biển Bắc Cực. Về vị trí Bộ trưởng Bộ Hải dương bị bỏ trống sau khi ông Chun Jae-soo từ chức do bị cáo buộc nhận tiền và quà tặng có giá trị từ giáo phái Thống nhất, ông Lee cho biết Chính phủ đang tìm kiếm người kế nhiệm là người xuất thân từ thành phố Busan. Thứ trưởng Bộ Hải dương đã tham gia buổi báo cáo công tác lần này.Lãnh đạo Hàn Quốc nhận định do đặc thù của tuyến đường biển Bắc Cực, việc tiếp cận sớm là rất quan trọng và cần tích cực khai phá tuyến đường này.Trong phần báo cáo công tác của lực lượng cảnh sát biển, Tổng thống nhấn mạnh đến tính cần thiết của việc phải trừng phạt hoạt động đánh bắt trái phép của tàu cá Trung Quốc. Hàn Quốc cần phải khiến các tàu cá Trung Quốc nhận thức rõ rằng họ sẽ phải chịu tổn thất nghiêm trọng về tài chính thông qua các khoản tiền phạt nếu bị phát hiện đánh bắt trái phép.Với báo cáo của Bộ Hải dương lần này, các ban ngành trong Chính phủ Tổng thống Lee đã hoàn tất chuỗi báo cáo công tác đầu tiên. Trước đó, ông Lee từ ngày 11/12 đã lần lượt nghe báo cáo công tác từ Bộ Kế hoạch và tài chính, các cơ quan trực thuộc và các bộ ngành khác.Đây là lần đầu tiên mà hầu hết các phiên báo cáo và thảo luận giữa Tổng thống với các bộ ngành đều được truyền hình trực tiếp. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đánh giá đây là cách thể hiện hình ảnh minh bạch của Chính phủ, trong khi đảng Sức mạnh quốc dân lại chỉ trích đây chỉ là một "màn trình diễn".