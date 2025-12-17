Chính phủ Hàn Quốc đưa ra các phương án giảm thiểu lượng rác thải nhựa

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 23/12 đã công bố mục tiêu giảm hơn 30% lượng rác thải nhựa so với mức dự báo hiện tại cho đến năm 2030 nhằm xây dựng hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn nhựa bền vững.Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các phương án như tính riêng giá cốc bằng cách hiển thị giá cốc dùng một lần trong hóa đơn mua đồ uống, hạn chế sử dụng ống hút, giảm lượng đồ dùng một lần tại nhà tang lễ và tăng phí xử lý chất thải theo từng giai đoạn.Chính phủ khẳng định giá đồ uống sẽ không thay đổi, chỉ thay đổi cách hiển thị trên hóa đơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả của phương án này trong việc giảm sử dụng cốc dùng một lần. Ngoài ra, về mặt nguyên tắc, Chính phủ đã quyết định cấm sử dụng ống hút sau nhiều tranh cãi về ống hút nhựa và giấy. Biện pháp này là để các cửa hàng chỉ được cung cấp ống hút khi khách yêu cầu, song phương án này cũng bị đánh giá là không có tính hiệu quả thực tế.Chính sách hoàn tiền cọc cho khách hàng hoàn trả lại cốc dùng một lần cho cửa hàng đã được triển khai từ ba năm trước tại thành phố Sejong và đảo Jeju. Tuy nhiên, chính sách này cũng không đem lại hiệu quả thực tế vì gây bất tiện cho người dùng và tăng gánh nặng cho các cửa hàng.Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ công bố kế hoạch tổng thể "thoát khỏi nhựa" vào đầu năm 2026 tới, sau khi tiến hành tham vấn với các giới ngành liên quan dựa trên các phương án vừa công bố. Tuy nhiên, nhiều tổ chức môi trường phản đối rằng các phương án hiện tại chỉ tập trung vào việc kiểm soát sản phẩm dùng một lần, thiếu các giải pháp nhằm giảm sản lượng nhựa.Lượng rác thải nhựa từ sinh hoạt và cơ sở kinh doanh tại Hàn Quốc đạt 7.714.000 tấn vào năm 2023, và dự kiến sẽ tăng lên 10,12 triệu tấn vào năm 2030.